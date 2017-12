Laat ze de rambam krijgen met een wedstrijd inplannen op zaterdag 16 december om 08. 45 uur.

Met regelmaat word ik ergens op geattendeerd vanuit voetballand verwonderland waar je in alle redelijk van denkt, dit gaat echt helemaal nergens over.Het damesvoetbal in Nederland maakt een groeispurt door wanneer ik de kenners mag geloven. En waarom zouden we de mannen en dames die dat alles nauwgezet voor ons bijhouden niet geloven. In aantallen mag het misschien een groeispurt maken maar er zijn er die anders denken waar het gaat om het serieus nemen van het vrouwenvoetbal. Zo kreeg ik deze week een bericht toegestuurd van een trainer/coach van een damesteam die op zaterdag 16 december om 08. 45 uur ergens in de provincie een uitduel moest spelen. Vijf dagen voor de kortste dag van het jaar om 08. 45 uur een wedstrijd laten aanvangen gaat natuurlijk nergens over. Want dat tijdstip laat je even teruggaan in de tijd toen jezelf nog als jeugd/damestrainer actief was. Een uur van te voren aanwezig zijn vond ik in die tijd een normale zaak. Dat betekende dat er even goed gekeken moest worden wat precies het aantal reisminuten bedroeg. Verder was het in mijn periode als trainer van Zeester ook nog eens zo dat niet alle speelsters uit Zoutkamp kwamen en wat ook geldt voor het team wat op 16 december om 08. 45 uur klaar voor het duel moet staan. Dat betekent kort door de bocht dat het team die bewuste zaterdag toch minimaal om 07. 15 uur gereed moet staan voor vertrek. Maar iedereen die gevoetbald heeft weet dat er altijd domoren zijn die niet op tijd zijn dus dat wordt al een crime, op tijd vertrekken. Dus daar begint de race tegen de klok al en wat nog wel even zal doorgaan. Want later weg betekent ook later komen. Dat betekent dat de voorbespreking+ warming up in het gedrang komt. En van de zeer ervaren Nanno Kranenborg hoor ik iedere woensdagmorgen dat een juiste warming up uitermate belangrijk is. Een mening die ik overigens volledig met hem deel. Maar helaas denken de personen die de wedstrijden plannen daar anders over. Maar er komt nog iets bij. Het kan toch nooit de bedoeling zijn dat een warming-up echt in het half donker wordt afgewerkt maar wat ook geldt voor de kantinemedewerkers die het wekkertje moeten zetten omdat de kantine rond de klok van 07.30 uur al een beetje in staat van ontvangst moet zijn. Daarom vroeg de trainer/coach mij of ik vond dat zijn club protest moest gaan aantekenen tegen deze voor een voetbalteam wat ongebruikelijk tijdstip. Gezien het feit dat het team niet alleen uit speelsters uit het eigen dorp bestaat maar een gedeelte ook van 'buiten' komt , ligt daar namelijk het probleem. Om eerlijk te zijn weet ik of protesteren kan. Maar ik wist een ding wel zeker. De KNVB staat sinds een paar jaar toe dat teams een keer per seizoen ‘snipperen’ dus trainer/coach … laat ze de rambam krijgen met een wedstrijd inplannen op zaterdag 16 december om 08. 45 uur……