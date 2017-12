Mijn weekendmoment: In memoriam Harry ‘Beerke’ Wit

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.Dit weekend stond ook weer bol van de momenten die het beschrijven waard waren maar die allemaal in het niet vielen bij het verschrikkelijk nieuws wat ik zondagmiddag hoorde. Want in de ‘keet’, kantine mag je het niet noemen, van de voetbalvereniging Groen Geel hoorde ik het nieuws dat Harry Wit was overleden. Ik wist niet wat ik hoorde. Het boegbeeld van de MC Eenrum was op 22 november overleden nadat hartproblemen hem fataal waren geworden. Daar sta je dan in een ongezellige ruimte en vliegen de herinneringen aan ‘Beerke’ als een tornado door je hoofd. Ik ken Harry al zeker 55 jaar omdat we onze jeugd beide hebben doorgebracht in de Molenstraat in Eenrum. Harry woonde aan het begin bij de Haven en ik woonde verder achter in de Molenstraat. Harry was vroeger al de man van de snelle brommers waar hij toen er nog motorcrossen op de landerijen van boer Prenger werden georganiseerd, meestal wel een paar rondjes mee op het parcours mocht rijden. Harry is een paar jaar ouder dan ik ben en hij voetbalde in zijn jeugd ook bij Eenrum. Ik zal vast weleens samen met Harry in een team hebben gevoetbald maar nooit structureel omdat we qua leeftijd wat verschillen. Doordat Harry later naar Kloosterburen verhuisde en ik in Eenrum bleef wonen zag je elkaar nog maar sporadisch maar wat veranderde toen ik als sportverslaggever namens de Ommelander Courant naar o.a. de Grasbaanraces in Eenrum mocht. Ik wist dat Harry zijn hele ziel en zaligheid in ‘zijn’ MC Eenrum stak en hij door de club figuurlijk, en ooit voor een interview dat ik voor de OC met hem had letterlijk voor de foto, op handen werd gedragen. Dat was terecht want Harry Wit was de MC Eenrum. Want wie in de grasbaansport niet wist wie ‘Beerke’ was die was absoluut geen insider. Sinds ik als verslaggever jaarlijks bij de Grasbaanraces in mijn geboortedorp kwam had ik ieder jaar voorafgaand aan het evenement wel contact met Harry. Dan hadden we ‘overleg’ wie we konden interviewen richting een voorbeschouwing voor de grote dag. Zo vergeet ik nooit meer de avond dat we samen op bezoek gingen bij een bejaard drietal uit Usquert dat al 50 jaar de grasbaanraces in Eenrum bezocht. Dat werd een prachtige avond waarbij ik samen met het drietal genoot van de prachtige verhalen van een man die het mooi kon vertellen. Dat kon de oud-Eenrumer omdat dit in zijn karakter zat, mensen een stukje plezier bezorgen en mensen helpen. Want dat was ook een kwaliteit van Harry, want wat zijn ogen zagen hadden zijn handen al gemaakt. Of dat nu privé, voor de carnavalsvereniging in Kloosterburen of voor ‘zijn’ MC Eenrum was, nooit werd er tevergeefs een beroep op ‘Beerke’ gedaan. Toen ik het verschrikkelijk nieuws hoorde moest ik ook denken aan het jaar 1974 toen Harry de eerste was die met een Eenrum-shirt met drie zwarte strepen voetbalde. Het merk Adidas kwam daar mee en ik werkte toen bij Sporthuis Sjoerd van der Baan en nam dat shirt voor hem mee. En ik weet, nu we met de foto’s voor het fotoboek richting het 100-jarige jubileum van de v.v. Eenrum bezig zijn dat ik ergens een foto voorbij heb zien komen waarop Harry met dat shirt op staat afgebeeld. Harry Wit, een fijn mens is niet meer en dat is voor velen een groot gemis. Een groot gemis voor allereerst Ina, Marloes en Mieke en zijn verdere dierbaren die ik heel veel sterkte wens . Maar ook de grasbaansportliefhebbers zullen ‘Beerke’ gaan missen die, rijdend op zijn Quad over de Droombaan van Eenrum, jarenlang het boegbeeld van de MC Eenrum is geweest.