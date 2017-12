KNVB gaat strenger optreden tegen ‘afgelaste’ wedstrijden

Vandaag werd ik gebeld door een van mijn bronnen binnen het amateurvoetbal met de vraag, Johan weet jij dat de KNVB de regels strakker gaat trekken waar het gaat om het aantal ‘afgelaste’ wedstrijden die er ieder weekend weer ten onrechte aan de bond worden doorgegeven. Mijn bron ‘stuurde’ mij naar de site van de KNVB en daar vond ik het onderstaand bericht dat op 2 november werd gepubliceerd.Een helder verhaal zou ik denken en als club weet je in ieder geval wat de consequenties zijn. Want zo vertelde mijn bron, de KNVB is wel een beetje klaar met de vrachten aan duels die er ieder weekend maar weer ten onrechte worden afgelast.