Roep om kunstgras want 'we' willen niet meer vies worden

De regendruppels van dit weekend zorgde natuurlijk weer voor de discussie dat kunstgrasvelden de redding van het amateurvoetbal zouden betekenen.Dat de achterliggende periode als een droge periode mag worden gezien zou een beetje vreemd zijn. De boeren klaagden, dat doen ze bijna altijd, steen en been want de landerijen waren redelijk doorweekt. Waar dat gold voor de landerijen was dat natuurlijk ook van toepassing op de voetbalvelden. Althans dat was de verwachting van velen en dus laaide de discussie dat er meer kunstgrasmatjes moesten komen weer op. Dat gebeurde ook in Uithuizen waar men over een plastic matje en een natuurgrasveld beschikt. Ook daar was de opmerking, toch wel lekker een kunstgrasveld zodat je altijd kunt voetballen. Een terechte opmerking en waar Noordpool dus alle ‘geluk’ van de wereld mee heeft. ‘Geluk’ wat in de gemeente Eemsmond Corenos misschien nog gaat krijgen. Maar er zijn gemeenten waar er ‘no way’ ook maar ergens een kunstgrasmat komt te liggen. Punt een heeft men daar het geld niet voor en punt twee: Men heeft geen zin in gezeik over of het wel of niet veilig is om op afval te voetballen. Uit betrouwbare bronnen weet ik dat er zijn die zo denken en ook niet van gedachten gaan veranderen. Want in een gemeente met vijf voetbalverenigingen ligt er geen twee miljoen klaar om er even een vijftal ‘neppers ‘ neer te gooien. Dat is echt een utopie. Iets wat ook niet gaat gebeuren in oost-Groningen waar een gemeente is met veertien voetbalverenigingen binnen zijn grenzen. Ook daar gaan ze niet voor ‘Sinterklaas kapoentje’ spelen. Dus wat dat betreft was het eigenlijk een kansloze discussie want nooit gaan het aantal kunstgrasvelden het winnen van natuurgras. Maandagmorgen zat ik eens een beetje te kijken naar het aantal afgelastingen in het weekend. Natuurlijk waren er een aantal wedstrijden afgelast maar er waren duidelijk meer duels die wel gespeeld waren. Dat was iets wat vroeger ook wel gebeurde en wat zijn charme had. Want niets leuker dan dat jou duel wel doorging terwijl er velen waren die een andere invulling aan de zondag moesten geven. Dat zou, wanneer er alleen maar ‘neppers’ lagen allemaal veranderen en dat zou jammer zijn. Want het kunstgras heeft al de nodige van het voetbal afgepakt, zoals de charme van het met modder besmeurde kleding van het veld stappen. Want dat is voor velen nog steeds het voetbal zoals het moet worden gespeeld. En niet zoals tegenwoordig soms gebeurt , wanneer er op gras gespeelt wordt dat men bij de eerste de beste bui gaat schuilen omdat men anders ‘vies’ wordt