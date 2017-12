‘Man of the match SV Bedum-Surhuisterveen: Ruben Stuive, en waarom? Daarom !

Een tijdje terug was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurt. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn maar gewoon die speler er uit pikken die mij is opgevallen. Waar eerst een speler van het weekend de opzet was heb ik toch besloten om er een ‘man of the match’ van te maken omdat je spelers in twee verschillende duels niet met elkaar moet gaan vergelijken.Waar ik zaterdag langs de lijn mocht staan, maar wat zitten op de tribune werd, bij het duel Noordpool-De Lauwers was ook de zondag een zekerheidje. Want nepgras heeft namelijk als voordeel dat een beetje regenwater geen invloed heeft op de conditie van het veld. Zo kon ik zondag op bezoek bij de fusieclub SV Bedum waar de zondagtak zijn thuiswedstrijd tegen Surhuisterveen mocht spelen. Waar een dag eerder bij het duel in Uithuizen nog meerdere kandidaten waren voor de titel ‘man of the match’ was dat een dag later anders. In Bedum was er een speler die er voor mij duidelijk bovenuit stak. In een eerste helft waarin de Bedumers er aanvallend te weinig aan te pas kwamen was er een blessure van een van de paarshemden. Al snel werd er geroepen dat de bal even over de lijn getrapt moest worden zodat de geblesseerde Bedumer even geholpen kon worden. Maar wat er ook gebeurde, aan de kant van de Friezen werd daar anders over gedacht. Die voetbalden vrolijk verder tot het moment dat een van de oranjehemden de bal wat lomp over de zijlijn trapte. Niet omdat hij gehoor gaf aan het verzoek maar puur en alleen omdat hij het speeltuig verkeerd raakte. Direct was daar dan ook de opmerking vanrichting teamgenoot Frans van Loenen dat het sociaal de bal teruggooien geen thema was. De aanvoerder had namelijk ook gezien dat het meer een lompe actie was dat de bal over de lijn werd getrapt dan dat hier een sociale gedachte achter zat. Waar Van Loenen de bal inderdaad naar een medespeler gooide ging het vervolg fout want deze paarshemd had even niet opgelet want de bal werd keurig, en bewust, aan een oranjehemd gegeven. Dat zorgde dat ‘winnaar’ Ruben Stuive bijna ‘gek’ werd toen hij zag wat er gebeurde wat door drie voetballiefhebbers die dicht bij het voorval stonden werd begrepen. Want alle drie vonden we dat Ruben helemaal gelijk had want ook wij, ik was een van het drietal, had het speeltuig in geen ‘honderd jaar’ aan de tegenstander teruggegeven. Woest was de aanvoerder die binnen het eerste team van SV Bedum-zondag als een belangrijke aanjager mag worden gezien. De 24- jarige Ruben verzaakt namelijk nooit als het gaat om strijd leveren. Dat was al het geval toen hij onder Dick Visser zijn debuut in het eerste maakte en ook onder trainer Abel Darwinkel is daar geen verandering in gekomen. Maar alleen al dat moment in de eerste helft was voor mij voldoende om Ruben zondagmiddag als mijn ‘man of the match’ te zien.