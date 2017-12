Man of the match Noordpool- De Lauwers : Stephano da Silva Piloto

Een tijdje terug was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurt. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn maar gewoon die speler er uit pikken die mij is opgevallen. Waar eerst een speler van het weekend de opzet was heb ik toch besloten om er een ‘man of the match’ van te maken omdat je spelers in twee verschillende duels niet met elkaar moet gaan vergelijken.Zaterdag was ik aanwezig bij het duel tussen Noordpool en De Lauwers. Een duel dat door de thuisploeg met 5-1 werd gewonnen en waar aan de kant van de thuisploeg een paar spelers waren die voor de titel ‘man of the match’ in aanmerking kwamen. Een van de spelers was Vincent Zijlstra die steeds beter groeit in zijn rol als centrale verdediger. Daarnaast heeft Noordpool met Vincent een machtig wapen waar het gaat om het nemen van vrije trappen. Want waar de bal op de helft van de tegenstander ook wordt neergelegd , de schoten van ‘Vinnie’ zorgen altijd voor gevaar. Maar Marco Oost had als de andere centrale verdediger ook in aanmerking kunnen komen. Want sinds hij de positie van de gestopte Jos Klip in het centrum van de defensie van Noordpool heeft opgenomen is Marco duidelijk opgebloeid. Spelend op de rechtervleugel was hij namelijk geen zekerheidje wat hij als centrale verdediger wel is. Maar toch was er zaterdag iemand aan de kant van de thuisploeg die in mijn beleving nog beter speelde dan het centrale verdedigingsduo. Op het middenveld van de thuisploeg speelde Stephano da Silva Piloto namelijk een prima wedstrijd. De middenvelder was niet alleen bij twee goals een van de voorbereiders maar scoorde ook de vijfde treffer van Noordpool. Maar de jonge voetballer was ook verder onopvallend goed en dat is ook een kwaliteit. Van spelers die onopvallend goed spelen worden trainers vaak wel blij van. Gezien de reacties van zijn trainer Jur Smit gold dat ook duidelijk voor Stephano die zaterdag liet zien dat hij een speler is waar Noordpool nog het nodige plezier aan kan beleven.