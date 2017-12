Mijn weekendmoment: Ik moet toch Ab en Jan Dirk een keer uitnodigen.

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.Ook dit weekend was het weer raak wat weekendmomenten betrof. Want ik had keuzes te over voor het kiezen van mijn weekendmoment. Zo was daar voor het duel Noordpool-De Lauwers de opmerking dat het programma wat uitliep in Uithuizen want het ’s morgens wat geregend zodat er duels even onderbroken werden . Iets wat waarschijnlijk iets met de ‘pampercultuur’ van tegenwoordig te maken heeft werd er gezegd. Mijn weekendmoment had ook kunnen gaan over een bloedfanatieke trainersvrouw ,, die als echtgenote het team van haar man Jur aanmoedigde. Mooi om te zien dat iemand in alles een steunverlaat is bij de hobby van de partner. Mijn weekendmoment had ook kunnen gaan over de harde kern aan supporters van SV Bedum-zondag die zondag niet aanwezig was bij het duel tussen hun favorieten en Surhuisterveen. Alleen Menko was van de harde kern aanwezig omdat ziekte en andere verplichtingen de harde kern parten speelde en wat er voor zorgt dat ik Appie Zwerver een spoedige terugkeer ergens langs de lijn toewens. Maar al deze momenten verloren het toch van een totaalmoment. Een totaalmoment waar ik vanmorgen via de sociale media weer mee werd geconfronteerd. Want de nieuwe plannen van de KNVB worden overal fantastisch ontvangen wanneer ik de medewerkers van de KNVB mag geloven. Medewerkers van de bond die ik overigens nog nooit op een sportcomplex op het Hogeland heb gezien. Ook dit weekend hoorde ik namelijk op twee locaties dezelfde geluiden, het onbegrip over het feit dat er bij de jongere jeugd geen standen meer worden bijgehouden. Een gegeven, zo werd mij verteld, dat niet alleen zorgt voor onbegrip maar ook voor het verminderen van het plezier bij de jeugdige voetballers. En daarom bedacht ik mij vanmorgen dat ik, na de ook dit weekend weer veelvuldig gehoorde geluiden, toch Ab van der Velde of Jan Dirk van der Zee een keer moet vragen om een keer mee op bezoek te gaan op bij verenigingen op het Hogeland waar ze denk ik het bestaan niet eens van weten.