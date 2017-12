Deze week was er de nodige heisa over mijn weekendmoment wat ging over de supporters die hun club op zondag door dik en dun steunen. Een heisa die ik niet begreep maar waar er meer van waren.Vrijdagmorgen was daar namelijk opeens een opmerking vanuit een zondagclub uit de kelderklasse. Een opmerking die liet horen dat het zondagvoetbal in die plaats altijd zal blijven bestaan. Dit om de voetballers die om wat voor reden dan ook op zondag moeten/willen spelen ook die ruimte te bieden. Natuurlijk werd er gezegd dat het er allemaal niet beter op werd maar zo was de opmerking, dat geldt ook voor het zaterdagvoetbal. De club waar het in dit geval om gaat heeft een groot aantal voetballers dat op zaterdag werkt zodat de zondag de enige dag is dat ze überhaupt kunnen voetballen. Daarom is het binnen deze vereniging nooit een thema geweest, en wat het ook nooit gaat worden, om naar de zaterdag te gaan. ‘We zijn een zondagclub en zullen dat in lengte van jaren blijven,” was daar de laatste opmerking. Op het Hogeland is dat niet anders zo hoorde ik gisteravond nog toen ik een voorzitter het volgende vroeg: ‘Wanneer je mag kiezen tussen afdalen naar de reserveklasse of als club op de zaterdag gaan spelen wat wordt het dan.” Het antwoord was helder, we worden nooit een zaterdagclub. Dat zit hier in het dorp niet in het systeem en dat gaat ook nooit gebeuren. De voetbalclub wordt gezien als een mooie invulling van de zondag en dat moeten/willen en kunnen we prima in stand houden.” Duidelijke geluiden als tegenhanger van de kretologie, het zondagvoetbal is stervende omdat ze steeds verder moeten reizen om te kunnen voetballen en de jeugd kiest allemaal voor de zaterdag. Alsof uitduels van Noordpool of Z.E.C. naar de verre oorden bij onze westerburen wel lekker dicht bij zijn en er voldoende jeugd is dat blij is met zondagvoetbal omdat ze op zaterdag werken. Naar Eext was de zondag volgens de reisgegevens van trainer Jaap van der Ploeg voor de Eenrumers 58 minuten. Persoonlijk denk ik dat wanneer de Eenrumers mij hadden gevolgd ze er eerder waren geweest omdat ik bij eerdere bezoeken aan het Drentse dorp via Annen naar Eext reed. Dus wat is dan afstand als ik kijk naar de tochten die Noordpool en. Z.E.C. dit seizoen met regelmaat mogen maken om ergens in Friesland te mogen voetballen. Maar de heisa rond een onschuldig artikel werd door velen gelukkig niet begrepen want waarom er iets bijhalen wat er totaal niets mee te maken heeft. Ik zeg toch ook niet dat ze de kerken in Nederland beter voor andere doeleinden kunnen gebruiken omdat bij de deur zelden of nooit het bordje uitverkocht hangt. Het zal mij namelijk een vreugde zijn wie zijn of haar tijd daar op een zondag aan wil spenderen. Maar mooi waren ze wel, de geluiden die mijn mening deelden. Een mening die was/is van, degene die nooit op zondag ergens langs of binnen de lijnen staat moet zijn mond houden over het zondagvoetbal waar iedere zondag duizenden heel veel plezier aan beleven.