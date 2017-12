MAN OF THE MATCH Glimmen-Loppersum: Rick Oosterhof

Een tijdje terug was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurt. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn maar gewoon die speler er uit pikken die mij is opgevallen. Waar eerst een speler van het weekend de opzet was heb ik toch besloten om er een ‘man of the match’ van te maken omdat je spelers in twee verschillende duels niet met elkaar moet gaan vergelijken.Toen ik zaterdag het sportpark van Glimmen kwam oplopen was de eerste die ik trof Rick Oosterhof. Ik wist dat Rick al vroeg in het seizoen geblesseerd was geraakt en vroeg hem daarom hoe de zaken er voor stonden. Mijn oud-collega, samen waren we heel lang geleden een van de toen vier spoedbodes in het UMCG, vertelde dat hij weer fit was en in de basis zou starten. Die mededeling deed mee beseffen, Loppersum gaat het vandaag moeilijk krijgen tegen Glimmen. Want een Glimmen met of zonder Rick Oosterhof scheelt niet een klein beetje maar dat scheelt heel veel. Vaak wordt er gesproken over de hiërarchie in een groep. Binnen iedere groep moet er een natuurlijke leider zijn. Is die er niet dan ben je, wanneer het om een sportteam gaat, bij voorbaat kansloos. Ieder team heeft namelijk een of meerdere ‘klootzakken’ nodig. ‘Klootzakken’ die een tegenstander uit de tent weet te lokken, tegen een arbiter loopt te ‘klieren’ maar ook zijn teamgenoten weet aan te sporen tot een dadendrang die hij zelf laat zien. Want daar begint het allemaal mee, zelf vooropgaan in de strijd. In de wedstrijd was er maar weinig van te merken dat Rick pas voor de eerste keer in een competitieduel in de basis stond. Hij bikkelde waar het moest, bespeelde de scheidsechter wanneer hij dacht dat niet nodig was en trok zijn teamgenoten daarin mee. Want zaterdag werd duidelijk dat van Glimmen, met de natuurlijke ‘Il Capitano’ weer in de gelederen, nog mooie dingen verwacht mogen worden.