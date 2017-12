Training Oldstars SV Bedum: Aaldrik ongeoorloofd afwezig en de sportsokken van Massoud

Na een week van afwezigheid was het op 15 november gelukkig weer zo ver. Er kon, nadat alles op de PW7, even ‘gebarricadeerd’ was om te zorgen dat onze grote vriend Bietsj het meubilair een beetje heel liet, eindelijk weer getraind worden met de overige boys van het Oldstars SV Bedum.Het was een grijze dag woensdag 15 november maar koud was het niet. Dat zorgde dat een aantal ‘diehards’ van de twintig aanwezige voetballers er voor had gekozen om in de korte broek te gaan trainen. Twintig aanwezige voetballers zorgde dat het aantal afwezigen wat groter dan normaal was. Zo was Romke afwezig en moest ook ‘de Kuit’ verstek laten gaan. Iets wat ook gold voor Hans Drent, Bertus en Gert Bolhuis en ook was Aaldrik Venhuizen afwezig. Waar de afwezigheid van het eerste vijftal plausibel te noemen was gold dat niet voor Aaldrik. Aaldrik was woensdag namelijk jarig en volgens het overgrote deel van de ‘meute’ was dat geen reden om van een training weg te blijven. Want zo was de mening, dat was niet de wijze waarop onze generatie is opgevoed als voetballer. De afwezigheid van Aaldrik zorgde dat ook eega Dineke niet aanwezig was zodat ook het ritueel, het inleveren van de waardevolle spullen, even wat anders gebeurde. In tegenstelling tot andere keren wanneer Dineke de spullen in ontvangst neemt, en precies weet van wie welke sleutelbos is, was het nu meer zelfwerkzaamheid en wat voor een keer prima ging. Na de evaluatie van het toernooi van een week eerder, die door iedereen als gezellig en plezierig werd ervaren, was het de hoogste tijd voor de training. Een training die begon met de oefeningen zonder bal. Voor velen niet het leukste onderdeel van een training maar wel even noodzakelijk. Want de spiertjes moesten wel even opgewarmd worden richting de pass/trapvormen en wat verder op het programma stond. De pass/trapvorm was een feest op zich want in onze groep hadden we Massoud, de Messi van Bedum. Waar de echte Messi nog weleens als een slome duikelaar over het veld wil sjokken, geldt dat niet voor de Bedumer versie. Massoud is namelijk een brok fanatisme op voetbalschoenen die een paar nieuwe sportkousen had gekocht bij AC-tion, in de volksmond ook wel Action genoemd. Een actie van twee halen en weinig betalen noemde Massoud zijn twee aanwinsten die volgens de geboren Iraniër ook voor het skiën konden worden gebruikt. Of het nu door de sportsokken van AC-tion kwam zal misschien later bekend worden maar de passes van Massoud waren wat aan de harde kant. Kort gezegd zo hard speelt de echte Messi de bal nog niet eens in. Dat zorgde dat trainer Nanno zijn stem een paar keer moest verheven om Massoud te vertellen dat zijn passes in de categorie Klompen Uit Trekken zaten. Na de pass/trapvorm was het tijd voor de partijtjes 3:3. Partijtjes die intensief maar geweldig zijn om te doen en waar het plezier vanaf spat. Vervolgens waren daar nog de grote partijen die wat ons team betreft niet goed waren. We waren namelijk te aanvallend ingesteld en werden daar vooral in de laatste partij behoorlijk op afgerekend. Dus de les voor volgende keer, de basis van eventueel succes begint in je defensie.