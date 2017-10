De huidige generatie voetballers heeft meer aan een type Jupp dan aan ‘Rinus’.

Wanneer je leest, Heynckes trekt touwtjes aan bij herboren Bayern München: vijf vuistregels, dan wordt je automatisch nieuwsgierig naar de rest van het verhaal. Een ‘verhaal’ wat echter heel erg meeviel.De 72-jarige Jupp Heynckes staat voor de vierde keer in zijn carrière als hoofdtrainer van Bayern München op het veld en de veteraan onder de trainers in Duitsland gooide er direct even een paar veranderingen in. Kort gezegd ‘Opa’ Jupp zorgde even weer voor wat duidelijkheid bij de ook in München verwende voetballers. De ervaren Heynckes weet namelijk als geen ander wat verwende voetballers nodig hebben. Voetballers zijn namelijk niet anders dan kinderen en huisdieren. Die hebben namelijk duidelijkheid nodig. Waar Bayern de ervaren Jupp heeft hebben wij in Nederland Rinus de online voetbaltrainer. ‘Rinus’ helpt de gediplomeerde en ongediplomeerde trainers op weg om nog betere trainingen te kunnen geven. Dit ei wat ergens binnen de KNVB door iemand achter een bureau is uitgebroed moest een naam hebben en daarom werd de voornaam van een van de grootste voetbaltrainers die Nederland heeft voortgebracht maar gebruikt. Een beetje oneerbiedig naar dhr. Michels toe maar daar zullen Jan Dirk en zijn meezwevende volgelingen denk ik niet bij stil hebben gestaan. Maar de online assistent-trainer gaat iedereen, die dat wil uiteraard, helpen om een betere trainer te worden. De app was volgens onze man uit Gorredijk goed bezocht want binnen een week had de app al 150.000 bezoekers getrokken. Iets wat zou kunnen maar sinds ik een paar jaar geleden ontdekte dat er waren die moedwillig mijn bezoekersaantallen liepen te ‘verkloten’ geloof ik die verhalen van een record aantal bezoekers nooit weer. Maar Zeist was tevreden over het gebruik van ’Rinus’ en dat zorgde dat ik nieuwsgierig werd naar de assistent die voor velen een geschenk uit de hemel moet zijn. Al snel zag ik dat er ook wat van de trainers gevraagd werd en dat was: praatje-plaatje-daadje. Het uitleggen, voordoen en laten uitvoeren is dat in Jip en Janneke-taal. Ik vraag mij eerlijk gezegd af hoe dat in zijn werk gaat, goed willende vaders, of moeders, die van de voetbalsport evenveel verstand hebben dan een ijsbeer van brood smeren gaan oefeningen voordoen die ze echt niet begrijpen. Die snappen in mijn beleving helemaal niets van ‘Rinus’ en dan valt de inbreng van de assistent in het water. Maar er was nog iets wat ik niet zag staan en wat wij op de cursus als een van de eerste vuistregels aangereikt kregen. Als trainer/leider ben je altijd als eerste voor een training of wedstrijd aanwezig. Reken maar dat Jupp Heynckes als eerste op de club is maar wat ik ‘Rinus’ niet zie doen. Die komt gelijktijdig aan met zijn ‘baas’ want Rinus kan als ‘assistent’ natuurlijk niet het voorbeeld te geven. Regelmatig hoor ik verhalen dat er bij de jeugd trainers/leiders zijn die vijf minuten voor een training komen ’aankakken’. Onbegrijpelijk maar waar en dan vaak ook nog eens onvoorbereid. Daarom zeg ik ook, ‘Rinus’ is leuk als men de kennis, maar vooral de interesse, heeft om er ook daadwerkelijk wat mee te doen. En om heel eerlijk te zijn, overal zou een type Jupp beter werken dan trainingen die via allerlei apps ‘voorgekookt’ worden maar waarbij de onderdelen discipline en duidelijkheid nergens ter sprake komen. En laten dat nu net de twee belangrijkste handelsmerken van de grote Rinus Michels zijn geweest.