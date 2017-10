Panna’s en de brillendoos van Wim Brondijk centraal tijdens training Oldstars SV Bedum

Woensdagmorgen stond weer in het teken van een training met de Old Stars van SV Bedum. Een training die voor mij een wat andere keren daarvoor.Sinds 16 september hebben wij op de Peperweg 7 een nieuwe huisgenoot in ons midden. Een jonge Mechelse Herder die luistert naar de naam Bietsj. Een pracht dier die uiteraard de nodige aandacht van Martine en mij verdient en ook krijgt. Maar sinds zaterdag is er even een kink in de kabel gekomen omdat mijn partner door een vervelende knieblessure voorlopig op de donderdag niet bij het keurkorps van Jan van Woudenberg zal aansluiten. Niet dat ze dit überhaupt van plan is want het bekijken van de beelden van ‘haar’ AZ is wel het maximale aan tijd wat Martine aan de voetbalsport wil besteden. Maar het ongemak van mijn partner zorgde er woensdagmorgen voor dat ik voor half negen al twee keer een ronde van bijna 2000 meter had afgelegd. Dit om te zorgen dat onze vrolijke viervoeter de rest van de morgen zou gaan gebruiken om te rusten. Maar toch, je vertrekt iets anders naar Bedum waar ik bij aankomst zag dat het kunstgras nog bedekt was met de restanten van de mist die, zo weet ik uit zeer betrouwbare bron, rond 05.00 uur absoluut aanwezig was. De restanten van deze mist zorgden er voor dat het balletje vast lekker ging rollen maar waar we nog even op moesten wachten. Want traditioneel stond er eerst even een bespreking gepland om de lopende zaken, het toernooi op 8 november, een voor een keer een andere trainingsdag en nog niet aanwezige ‘bedrijfskleding’, lees trainingspakken( een mooie uitdaging voor de man die bij Sporthuis Winsum voor de afdeling teamwear verantwoordelijk is om dat op korte termijn te regelen ?) te bespreken. Toen dat allemaal besproken was kon de training beginnen en zagen we dat enkele cracks afwezig waren. Zo was onze nestor Romke Streurman niet van de partij en ook Johan Kuiters was niet aanwezig. Uit niet helemaal betrouwbare bron hoorde ik dat ‘De Kuit’ ergens in Portugal aan het rondkijken was voor een locatie om daar een trainingsstage voor de Oldstars te organiseren. Een trainingsstage wat geen overbodige luxe is want de pass/trapvormen gingen woensdag wel wat beter maar trainer Kranenborg zijn snor werd er nog niet echt vrolijk van. Maar zo vond de ‘trainert’, er zat wel een stijgende lijn in waar een groep zestigplussers duidelijk tevreden mee was. Waar we ook tevreden over waren was de inbreng van onze gastspeler Jaap Visser. Jaap speelt voor het keurkorps van de Trots van het Noorden en wilde graag keer op een hoger niveau trainen. En laat een ding duidelijk zijn, dan moet je op woensdagmorgen in Bedum zijn en waar Jaap zichtbaar van genoot. Na het ‘pass/trap-gedoe’ ging het vervolgens richting het 3:3 of 3:4. Ik moet zeggen van dat soort oefenvormen kan ik wel blij worden. Lekker een positiespelletje of een partijvorm heb ik gewoon meer mee dan het over denkbeeldige lijnen lopen. In een van de partijtjes had ik, samen met Cor Smid, ons moment van de dag. Want wie vindt het als voetballer niet leuk wanneer hij bij iemand een panna kan maken. Dat is altijd leuk. Dat lukte mij bij Cor die dat nog geen twee minuten later bij mij ‘flikte’. Dat zorgde voor de hilariteit waar de rest niet eens veel van heeft meegekregen maar voor Cor en mij de krenten in de pap waren tijdens een training waar iedereen van vond dat hij weer zeer geslaagd was. Een training waar vervolgens een hilarisch einde aan kwam. Kleedkamerhumor is altijd leuk en dat was woensdagmorgen niet anders. Want opeens was daar de brillendoos van Wim Brondijk die mee naar de doucheruimte ging. Het exemplaar, zwart van kleur, werd door Wim namelijk aangezien voor zijn flacon douchegel, eveneens zwart van kleur, en wat er voor zorgde dat Wim terug kon naar zijn sporttas en de rest van ‘kleedkamer 1’ bijna niet meer bijkwam van het lachen en iets was wat ‘kleedkamer 2’ moest missen waar het altijd wat rustiger is en de bankjes smaller zijn.