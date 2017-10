'Successen moet je blijven vieren."

Een vraag: ‘Worden de uitslagen van teams van O- 10 en lager niet bijgehouden? Het antwoord was: Dat klopt van teams van O-10 en lager staan er geen uitslagen en standen meer op voetbal.nl. In Sport Link echter wel, dus wij blijven kampioenschappen vieren. Successen moet je namelijk blijven vieren vinden wij als vereniging.Het bovenstaande komt uit een gesprek wat ik via de bekende kanalen met iemand die in het jeugdvoetbal actief is. Ik stelde de vraag omdat ik geïnteresseerd was in een bepaalde uitslag. Een uitslag die even lastig te vinden was dan het telefoonnummer van dominee op een onbewoond eiland. Ik moet zeggen, nog steeds kan en wil ik daar niets van begrijpen. Want waar je ook bij een jeugdwedstrijd staat te kijken. Het gaat ook bij de jongere jeugd namelijk maar om een ding, en dat is winnen. Niets meer en niets minder. Dat is ook gezond want daar draait het toch om. Je kunt pas winnen wanneer je groot kunt verliezen. Zaterdagmorgen zag ik een jongetje huilen toen hij als verdediger binnen vijf minuten al met 0-5 achterstond. Een huilende jonge voetballer die wist, dit gaan we vandaag niet meer winnen. Ik weet niet wat de eindstand van dit wel zeer eenzijdig is geworden maar zelfs de grootste nitwit op voetbalgebied begreep wel dat partij A met dubbele cijfers van B ging winnen. Ik liep weg bij het duel wat nooit een duel is geweest en waar de spelers van beide teams niets van hebben opgestoken. Partij A hoefde namelijk niet te verdedigen en de aanvallen van B waren even zeldzaam als het aantal jaren dat Seppie Blatter als voorzitter van de FIFA eerlijk is geweest. Maar de bond wil ons doen geloven dat kinderen onder de 10 jaar geen plezier aan een kampioenschap beleven. Die willen ons namelijk laten geloven dat alle kinderen plezier beleven aan uitslagen van bijvoorbeeld 24 of 20-0. Iets wat niet zo is en ook nooit gaat gebeuren. Iets wat ook nooit zal veranderen is dat er ALTIJD verenigingen zullen zijn die hun teams te laag indelen. Dat is altijd al zo geweest en zal ook altijd zo blijven. Want natuurlijk verander je het denkpatroon van veel trainers/leiders niet. Want velen zijn gewoon bezig met dat waar het in de sport omdraait, en dat is winnen. Daar draaide het vroeger om en daar gaat het ook nu nog steeds om. Iets wat niet alleen voor Walking Footballers maar ook voor voetballers jonger dan elf jaren jong. Ook die jongens, en meisjes, moeten/mogen leren wat winnen is waardoor ze ook leren verliezen. Want dat is wat ik zaterdagmorgen in Hoogkerk, en twee weken eerder in Feerwerd, zag. De plannen zijn volgens velen mooi maar de jeugd wil maar een ding en dat is zijn of haar wedstrijd winnen.