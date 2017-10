Op sportpark Hoogkerk kunnen ze niet gezond bezig zijn.

In het kader van het socialiseren van Bietsj had ik zaterdagmorgen met een voetbalmaat afgesproken op sportpark Hoogkerk om daar de jongere jeugd eens te bekijken.Samen met een voetbalmaat naar het jeugdvoetbal betekent dat er op tijd vertrokken moet worden. Want de jeugdduels waar wij voor kwamen hadden als aanvangstijd 09.00 uur. Want in dit geval ging het om de partijtjes 6:6 met keeper. Ik moet zeggen, er werd behoorlijk gescoord want al snel was ik bij partij A het spoor bijster en ook bij partij was dat niet veel later klaar. Dus vandaag, maandag 16 oktober, maar even kijken bij de uitslagen op de clubsite. Stom natuurlijk want van onder de elf kom je geen uitslagen meer tegen, althans niet op deze clubsite. Maar de morgen ging verder en we kwamen uit bij een veld waar je als voetballiefhebber wel depressief van moet worden. Voetballen op een zwarte ondergrond wat bij iedere beweging voor het opspatten van korrels zorgt. Een schande voor de voetballers die op een dergelijk veld moeten ‘ballen’. En dan is het vreemd dat er tegenover het ‘depressief’ matje een veld ligt wat zo groen is als echt gras maar wat niet gebruikt wordt omdat het ’s middags officieel geopend wordt terwijl er een week eerder al op getraind en gespeeld is. Maar we gingen weer verder en kwamen terecht bij het echte gras op veld twee waar ook wat teams aan het voetballen waren. Ondertussen kroop de wijzer richting elf uur en werd het de hoogste tijd om het pittoreske Ezinge te gaan opzoeken. Maar bij de uitgang raakten we nogmaals in gesprek met als onderwerp, het niet douchen na een wedstrijd. Mijn voetbalmaat en ik, beide anders opgegroeid, begrepen in eerste instantie niet dat kinderen in voetbaltenue kwamen maar ook in tenue gingen. Maar al snel werd ons duidelijk waarom. HFC’ 15 heeft domweg onvoldoende ruimte om de jeugd te laten douchen. Dat is een probleem waar de vereniging nu al jaren mee worstelt maar de politiek helemaal niets, of te weinig mee doet. De gemeente Groningen loopt vooraan met het rookvrij maken van sportcomplexen, wat pure waanzin is, maar zorgen dat een kind op de club kan douchen is minder belangrijk. Dat is vreemd, maar dat geldt wel voor meer zaken. Kinderen mogen niet met rokende mensen geconfronteerd worden want ze kunnen eens gaan roken. Dan moeten kinderen ook ’s middags maar niet meer naar het sportcomplex gaan. Want bier drinkende mannen en vrouwen is toch ook niet het juiste voorbeeld geven. Wat dat betreft waren mijn voetbalmaat en ik het eens, we slaan weer eens door met in Nederland regelland. Rokers worden binnenkort bijna van een sportcomplex ‘getrapt’ maar teveel bierdrinkers mogen doen en laten wat ze willen. Dus gemeente Groningen, prima alle sportparken Rookvrij maken maar zorg dan ook voor voldoende douchegelegenheid want dat is minstens zo belangrijk in het kader van gezond bezig zijn.