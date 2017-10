Mijn weekendmoment: Een ‘vette’ rode kaart voor het foutief aanstellen van een scheidsrechter.

Ieder weekend gebeurt er rond het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.Mijn ‘weekendmoment’ zou kunnen gaan over het prachtig weer wat ons vooral zondag werd gegeven. Het zou kunnen gaan over het presentje wat de scheidsrechter bij Warffum-Zevenhuizen kreeg. Of het zou kunnen gaat over de assistent-scheidsrechter die voor Zevenhuizen actief was maar in Zoutkamp woonachtig is. Allemaal leuke feitjes die echter in het niet vielen bij het nieuws wat helaas mijn weekendmoment werd. Want voor de tweede keer in mijn bijna tien jaar als verslaggever langs de lijn maakte ik het mee dat een arbiter er vroegtijdig de brui aan gaf. Dat deed hij omdat hij het allemaal wat te grimmig begon te vinden in de derby tussen Z.E.C. en Noordpool. Iets waar de meningen duidelijk over verdeeld waren. Het vreemde was dat ik op de donderdag, de dag waarop ik begin met het voorbereiden op de wedstrijden waar ik in het weekend wat volgt langs de lijn sta, geen goed gevoel had bij een goede afloop van de derby tussen de ploeg uit Zandeweer en die uit Uithuizen. Iets waar velen van zullen zeggen, dat is nu lekker gemakkelijk praten maar er zijn er die mijn woorden kunnen bevestigen. Ik had er geen goed gevoel bij omdat ik de arbiter die voor het duel tussen Z.E.C. en Noordpool was aangesteld twee keer eerder had getroffen en hij beide keren geen echt zekere indruk had achtergelaten. Sterker nog, vooral bij het duel van een drietal jaar geleden tussen VVSV’09 en KRC was het allemaal niet best en helemaal niet overtuigend. Maar dat kan, want iedereen kan/ mag een keer een slechte dag hebben. Maar toch vroeg ik mij donderdag in alle eerlijkheid af, wie is er tot deze beslissing gekomen om deze arbiter het duel tussen Z.E.C. en Noordpool te geven. Zaterdag al voor het duel werd vervolgens al duidelijk dat er geen arbiter naar Zandeweer was gekomen die begreep dat er een derby op het programma stond. Maar wel een leidsman die kwam melden dat hij een wat druk karakter had. Iets wat later in het duel duidelijk naar voren kwam. Een dag later, gisteren dus, was ik in Warffum. Daar zag ik wat langs de lijn staan wat ik in Zandeweer heb gemist. Een arbiter die misschien al wel dertig actief is, werd namelijk beoordeeld door een coach/mentor/rapporteur, het moet een naam hebben, en waar ik niets van begreep. Ik neem aan dat een coach/mentor/rapporteur ook een rapport opmaakt en dus weet wat een arbiter wel en niet kan. Wat ik gisteren van meerdere arbiters, en oud-arbiters, hoorde was dat een coach/mentor/rapporteur weten wie er waar fluit. Dat betekent in mijn beleving dat er ruimte moet zijn om te kunnen ingrijpen. Een coach/mentor/rapporteur moet kunnen ingrijpen wanneer hij denkt dat iemand onvoldoende capabel is om een duel te fluiten. Iets wat zaterdag in Zandeweer absoluut het geval was. Gisteren op de sociale media waren er die het staken van de derby minder belangrijk vonden dan alle andere acties in de 35 minuten daarvoor. Ik denk daar anders over maar snap anderen ook. Maar het staken van dit duel was niet gebeurd wanneer iedereen binnen de bond even wat beter had opgelet. Want even googelen en men had geweten dat deze arbiter nooit op een beladen derby, wat Z.E.C. Noordpool is, losgelaten had mogen worden. Want door dat wel toe te laten verdienen alle verantwoordelijken in mijn ogen figuurlijk een hele dikke vette rode kaart.