KNVB Fox 40 Classic Fluit met Armband en assistenten in opleiding

Het bovenstaande kreeg ik gisteren toegestuurd vanuit de scheidsrechterswereld en ik moet zeggen, waar de arbiter wat verontwaardigd was, moest ik er om lachen. In de week van de scheidsrechter werden ruim 35.000 (assistent-)scheidsrechters door de KNVB en ARAG eerder al persoonlijk bedankt voor hun inzet maar nu kwam daar nog een fenomenaal cadeau bij. De fluitisten en assistent-fluitisten werden er namelijk door, wie kent hem niet, Operationeel Manager Hans Schelling op gewezen dat de heren en dames een echte KNVB FOX40 CLASSIC FLUIT MET ARMBAND mochten kopen. Ja, iedereen leest het goed, konden kopen en met wel 5, = euro korting. Een mooi aanbod van de bond die natuurlijk van de fluitjes en armbandjes af wil. Wat een grap, hopen dat 35.000 (assistent-)scheidsrechters gewoon 7.50 euro gaan betalen voor een ‘huis tuin en keuken fluitje' met een armbandje waar het KNVB-logo op staat. Maar in de week van de scheidsrechter werd het nog leuker. Want in het voetbalpraatprogramma Voetbal Inside, waar in een aflevering meer zinnige dingen worden gezegd dan een jaar Rondo en Studio Voetbal bij elkaar, kregen we beelden te zien van de opleiding tot assistent-scheidsrechter te zien. Eigenlijk geloofde je je ogen niet want ook de mannen aan tafel dachten even dat het of ergens in een Tjoeka Tjoeka land was of dat het in scene was gezet Maar niets was minder waar volgens de man, Wilfred Genee, die terecht tot beste presentator van Nederland is gekozen. Jan Boskamp kon bijna weggedragen worden en ook op de PW7 hebben we samen even gelachen om de oefeningen die de mannen moesten uitvoeren. Zo werd de week van de (assistent-)scheidsrechter wel een bijzondere week waarin de (assistent-)scheidsrechters hun eigen cadeautje mogen kopen en beelden ons lieten zien hoe een opleiding tot assistent-scheidsrechter er precies uitziet. Nu maar hopen dat veel mensen deze aflevering gemist hebben maar gezien de populariteit van het programma vrees ik voor de assistent-scheidsrechters van niet en trouwens …. wat hebben die aan een KNVB Fox 40 Classic Fluit met Armband .....