Een 'Klompen Uit Trekken'-training bij Old Stars SV Bedum.

Of het kwam door de koek van Bram, de 2-0 overwinning van Nederland op Zweden of dat Arjen Robben zijn laatste wedstrijd voor Oranje heeft gespeeld zal nooit duidelijk worden maar de training van de Old Stars was er een uit de categorie bagger.Het begon woensdagmorgen nog zo goed op het sportcomplex van de SV Bedum. De koffie was klaar de koeken van een paar dagen eerder jarige Bram lagen gesneden klaar wat betekende dat de stemming er direct goed inzat. Een grote groep van enthousiastelingen was weer aanwezig waaronder de nog wat licht geblesseerde Johan Kuiters en Tonnie Niemeyer. Nadat Bram luid en duidelijk was toegezongen was een volgend agendapunt in de voorbespreking, het spelen van een toernooitje. Iets wat op 8 november moet gaan gebeuren tussen drie teams van zes van de Old Stars en een drietal teams dat door trainer Nanno Kranenborg benaderd zal worden. Na de voorbespreking was het de hoogste tijd om te kleden voor een training die ook deze keer weer in het teken van de spiergroepen en looplijnen stond. We begonnen gewoontegetrouw met de ‘afdeling’ spiergroepen waarbij iedereen op zijn geheel eigen manier vreselijk zijn best deed. Mooie oefeningen om even warm te draaien voor het ‘zware werk’ want trainer Kranenborg had ook deze week zijn training weer prima voorbereid. Iets waar ik hem, en dat meen ik oprecht serieus, een compliment voor wil maken. Want laten we eerlijk zijn, in onze voetballoopbaan zijn we allemaal wel een keer een trainer tegengekomen die er A geen pepernoot van kon maar B ook nooit een training had voorbereid. Maar daar is bij onze trainer geen sprake van en daarom was het ook jammer dat de pass/trapvorm helemaal nergens op leek. Het kwam qua niveau nog niet in de buurt van Oranje zonder Robben en dat wil wat zeggen. Geen bal kwam in een oefening die eigenlijk heel simpel van opzet was. Maar niemand uitgezonderd, we bakten er helemaal niets van. En waar dat dan uit voort komt is het ongrijpbare voor een trainer die tot wanhoop gedreven wel de neiging moet hebben om dat zootje eens door elkaar te ‘rammelen’. Helaas is dat onbegonnen werk voor een trainer om 24 ‘gasten’ op een training door elkaar te ‘husselen maar aan de lichaamstaal van de ‘Baywatcher from Engelbert ‘ was te zien dat hij dat maar wat graag wilde. Na een nabespreking, waar de opmerkinglompenitrekken een paar keer viel werd vervolgens besloten om maar over te gaan op het spelen van de bekende partijen. Ook dat leverde onze trainer weer het nodige puzzelwerk op want er waren boys die graag samen wilden spelen. Zo was Bram Bakker en Jan van Woudenberg de samenwerking van een week eerder prima bevallen en door het geven van wat steekpenningen werd deze combinatie ook woensdagmorgen op het kunstgras van Bedum losgelaten. Een combinatie die o.a. werd aangevuld met Massoud Djabani en Jabbar Mobareky. Beide mannen hadden aangegeven dat ook zij graag een koppeltje wilden vormen wat ik herken uit de wereld van het klaverjassen maar dat terzijde. Ik moet eerlijk zeggen, ons team met Geert, de vader van Luuk Brands, Martin, Klaas, Ger, Cor en mijn persoontje hadden woensdagmorgen zeker in de eerste twee partijtjes last van de ‘Vincent Janssen’-ziekte. We scoorden namelijk niet. Het creëren lukte nog wel maar het afwerken was rijp voor de termlompenitrekken. Gelukkig ging dat in partij drie wat beter zodat ook wij met een toch nog redelijk gevoel van het kunstgras stapten en waar we van mogen hopen dat daar een betere laag op en onder ligt dan wat we in de aflevering van Zembla te zien kregen. Na de training was daar nog even een oproep van de ‘Messi van Bedum’, Massoud Djabani of er even wat vrijwilligers waren die even een aanhanger met op papier wilden leegtrekken. Even herleefden voor mij oude tijden want wat heb ik in mijn loopbaan bij het interne transport wat containers met dozen staan volstouwen. Maar ook nu kwam de slogan, vele handen maken licht werk weer tot uiting want een paar minuten later was de klus geklaard en was het, tot de volgende week en het was weer gezellig. En trainer… volgende week dezelfde oefening weer doen en wedden dat het dan beter gaat want van steeds jelompenitrekken wordt je ook moe van….