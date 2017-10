Hoe ver mag de autobandenbranche gaan met sportcomplexen vervuilen

Vanmorgen via uitzending gemist, prachtige uitvinding voor ochtendmensen, aflevering van Zembla gezien over het gebruik van rubber op de sportvelden in Nederland. Een uitzending die je weer doet schrikken. Naast dat het rubbergranulaat wel degelijk verontreinigd voor het milieu is zijn er in Den Haag weer complete rapporten verdwenen met belastend bewijs over het gebruik van deze rubberen korrels. De doelstellingen zouden niet gehaald worden als men de conclusies van deze rapporten werden opgevolgd m.b.t. tot de berg autobanden waarmee Nederland opgescheept zit. Verder zou een hele tak die afhankelijk is van deze industrie in de problemen komen. Paniek in Den Haag, kop in het zand steken en ondertussen je ondersteboven laten lullen door de autobandenbranche. Maar daardoor wel een ware milieuramp veroorzakend voor heel Nederland. En de rubberboys en girls maar lachen en hun zakken vullen.Wat een triestigheid zie je dan in een uitzending voorbij komen. Een ex-minister die haar keutel intrekt, een staatssecretaris die niets wil zeggen omdat ze demissionair is en mensen die op de velden die niets mogen of durven zeggen. Maar de rapporten liegen niet want onder heel veel kunstgrastapijten is het een gore bende. Je mag hopen dat dit niet overal het geval is want dan is de kans groot dat bijna alle gemeenten in Nederland hun portemonnee kunnen trekken om de bodem onder en rond een kunstgrasveld weer schoon te maken. Er is al veel over gezegd en geschreven over het gebruik van rubbergranulaat op de sportvelden maar dat die troep ook onder een ‘matje’ ligt wist ik niet. Dat maakt het alleen nog maar erger omdat nog niet zo heel lang geleden bekend werd dat het afval genoemd mag worden wat op sommige kunstgrasvelden uitgestrooid wordt. Dat is een trieste constatering maar gezien deze laatste ontwikkeling wel de waarheid. Een waarheid waar ook degene die denken dat het allemaal wel een beetje meevalt nu niet meer mee wegkomen. Mensen die actief zijn binnen verenigingen waar nog niet heel erg lang geleden ‘gewoon’ een zootje versnipperde autobanden werden neergepleurt. Via de groep van en voor- verontruste ouders van kinderen die op kunstgras sporten wordt ik prima op de hoogte gehouden en vandaar uit kwam ook de opmerking, de uitzending van Zembla toont weer aan dat er heel veel twijfels zijn. Misschien kunnen we wel stellen dat er heel veel verontreiniging is. Hoe kan het dat we hier vooralsnog vrolijk mee doorgaan. Het is op een gegeven moment toch gewoon klaar.” Een terechte opmerking want als dit waar is wat Zembla laat zien, en er valt niets te bedenken wat mij daar over aan het twijfelen brengt, dan moet dat niet alleen klaar zijn maar moet dat gedoe met die troep onder en op een kunstgrasmat per direct stoppen.