Spelers met een bijbaantje op zaterdag kunnen die dag natuurlijk niet voetballen.

Een O-19 team dat alleen maar ’s middags kan spelen. Dit omdat de mannen in de morgenuren werken was datgene wat ik vanmorgen hoorde en wat je direct in je top 3 van de ‘gekkigheid ten top’ kunt zetten.Dat er tegenwoordig ieder weekend meerdere wedstrijden niet gespeeld worden omdat ploeg A of B over onvoldoende spelers is geen nieuws meer. Een jarige schoonmoeder, een familieweekend, een dagje shoppen of de bekende scheet die mensen dwars kan zitten zijn zo maar redenen dat er die niet op het voetbalveld kunnen staan. Maar de reden die ik vanmorgen hoorde slaat alles. Een team dat met het volle verstand is opgegeven voor een competitie die op zaterdag gespeeld wordt komt niet opdraven omdat er een deel van de spelers pas na de middag beschikbaar is. De persoon die dit vanmorgen meldde snapte daar weinig van maar ik ga nog een stap verder. Ik snap daar helemaal niets van. Als club/begeleiding ga je toch eerst eens inventariseren wat er binnen een O-19 team een bijbaantje heeft. Iets wat niet ondenkbaar is op die leeftijd. Wanneer je dan in kunt schalen dat je op de zaterdag bij uitduels in de problemen komt dan is het niet handig om dat team voor de competitie in te schrijven. Sterker nog, Maxima zou zeggen, dat is een beetje dom. Want natuurlijk kan je het eigen probleem niet verschuiven naar een andere vereniging die na de middag de beschikbare velden niet voor het oprapen heeft. Want in een gebied waar het zaterdagvoetbal de verenigingen steeds meer opslokt is het logisch dat de senioren na de middag spelen en de jeugd in de morgenuren. Dit omdat het bij veel zaterdagclubs niet ongebruikelijk is dat er senioren zijn die in de morgenuren als jeugdleider/coach fungeren. Dus wat dat betreft moet je daar als club op inspelen en niet verwachten dat een ander jouw probleem ‘even’ oplost. Dat is, zo vertelde mijn bron terecht, de wereld op zijn kop waarbij er direct een kanttekening werd geplaatst. ,,Want het afmelden voor een duel gebeurde ook daar bijna vaker dan er een scholletje gebakken werd. Afzeggingen, noem het en op alle sportparken volgt er een discussie. Eigenlijk is dat niet alleen vreemd maar ook jammer want waar niet zou je zeggen zijn er vele vrijwilligers actief om de heren en dames voetballers teVrijwilligers die zorgen dat de kleedkamers netjes zijn. Dat de lijnen gekalkt zijn, dat de gehaktballen warm zijn en het bier koud staat. Kortom dat het ze aan niets ontbreekt. Dat zijn vrijwilligers die soms ook nog een kantine bemannen en die dan ook nog op mogen komen draven omdat een team op een avond wil spelen. Dit omdat men binnen sommige verenigingen schijnbaar niet in de gaten heeft dat er binnen een O-19 team weleens spelers kunnen zijn die een bijbaantje hebben en daarom domweg niet op zaterdag kunnen voetballen.