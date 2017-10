Wisselende verhalen over of speler OMC de scheidsrechter tegen het hoofd heeft geschopt

Mijn bron ‘afdeling scheidsrechterszaken’ stuurde vanmorgen onderstaand bericht. Een bericht van, wie dekt wie en wie spreekt hier de waarheid. Maar wat blijft staan is dat de vloekende speler, die ook nog eens het K-woord liet horen, de arbiter wel tegen zijn been schopte en daar van zijn club maar acht duels voor werd geschorst.Het verhaal dat een speler van OMC de scheidsrechter zondag 8 oktober tijdens een voetbalwedstrijd tegen zijn hoofd heeft geschopt is onzin, zo beweren meerdere mensen die zeggen omstander te zijn geweest. Maandag 9 oktober verscheen bij het AD en RTV Rijnmond het verhaal dat een speler van de Dordtse voetbalclub zondag een scheidsrechter tegen zijn hoofd heeft geschopt. Zowel de scheidsrechter als de speler werden met voor- en achternaam genoemd in de berichtgeving. Het AD heeft later de naam van de speler uit het online artikel gehaald.Volgens het AD kreeg de speler na een klein half uur een gele kaart wegens ‘herhaaldelijk protesteren’. Nadat de speler later een kans mistte, vloekte deze met een ernstige ziekte. Hierop kreeg de speler rood. De speler trapte hierop tegen het been van de scheidsrechter. “Daarna trapte hij ook nog tweemaal tegen mijn hoofd, waarna ik besloot om naar binnen te gaan, omdat ik mijn eigen veiligheid niet kon waarborgen. Ook de aanvoerder gaf aan niet meer verder te willen spelen.”, zo vertelde de scheidsrechter tegen het AD. Ook op Radio Rijnmond heeft de scheidsrechter hetzelfde verhaal verteld.Volgens meerdere mensen die zeggen omstander te zijn geweest is er helemaal niet tegen het hoofd geschopt. Volgens de omstanders heeft de speler wel gevloekt en de scheidsrechter tegen zijn been geschopt, echter was er geen sprake van schoppen tegen het hoofd. Onder andere de aanvoerder van het OMC-elftal beweerd dit. Hij laat weten dat zowel de club als het elftal niet achter het gedrag van de speler staan, maar dat er niet tegen het hoofd is geschopt.Op Radio Rijnmond liet de scheidsrechter weten maandagochtend aangifte te hebben gedaan tegen de speler. OMC heeft de speler direct voor acht wedstrijden geschorst, zo liet de club aan het AD weten.