Mijn weekendmoment: Ook een scheidsrechter behoort twee paar voetbalschoenen te hebben

Ieder weekend gebeurt er rond het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.Zaterdagmiddag waren de weersomstandigheden niet best. Een ‘vieze’ motregen ging steeds meer over een stevige regen. Dat zorgde dat er op PW7 de nodige maatregelen werden getroffen. Mijn, zoals Martine ze noemt, ‘kleischoenen’ werden uit de kast getrokken en ook de paraplu ging mee naar Roodeschool waar het zaterdagmiddag voor moest gebeuren. Aangekomen in Roodeschool kon zelfs Ray Charles wel zien dat het veld door de neervallende regen spekglad aan het worden was. Iets wat even later ook zichtbaar werd want met regelmaat ging er op het glad veld wel een speler onderuit. Iets waar ik mij al niet meer over verbaas want de tijden dat het merendeel van de spelers over een paar voetbalschoenen met ‘ rubbers’ en over een paar met schroefnoppen beschikt ligt ver achter ons. Natuurlijk zijn ze er nog dat weet dat je op een dergelijk veld niet met schoenen met een vaste nop moet komen ‘aanzeilen’. Maar in een tijdperk dat de kleur van voetbalschoenen belangrijker is dan de keuze voor het juiste soort noppenzool, en dus zijn schoenen zonder informatie via internet koopt, is dat een feit waar je van denkt, het zal allemaal wel. Maar het kon nog gekker in Roodeschool want de man in het zwart bakte ze helemaal bruin. Ik verbaas mij wel vaker over de schoenkeuze van arbiters en zo ook zaterdag. De beste man in het zwart liep namelijk op het spekglad veld rond op schoenen met helemaal geen noppen. Schoenen wat men ook wel exemplaren noemt die prima geschikt zijn voor welk kleiveld dan ook. De arbiter gleed dan ook een paar keer lelijk uit waarbij van geluk mocht spreken dat hij niet zwaar geblesseerd raakte. Vorig seizoen zag ik in het duel Rood Zwart Baflo-Zeester een arbiter die ook op een kletsnat veld op schoenen zonder noppen liep te paraderen waar ik toen ook niets van begreep. Ik dicht mij door mijn ervaringen van het werken in een sportzaak, zodat ik ook nu nog steeds in deze materie geïnteresseerd ben, best de nodige kennis van zaken toe en daarom snapte ik de beslissing van de referee zaterdag ook niet. Want het was namelijk niet ondenkbeeldig geweest dat het duel in Roodeschool gestaakt had moeten worden omdat de arbiter geblesseerd was geraakt. Geblesseerd omdat hij zich niet goed had voorbereid op het treffen in Roodeschool waar het duel op een kletsnat veld werd gespeeld.