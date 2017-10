Het K-woord en racistische kreten zijn minder erg dan een sigaretje langs de lijn.

Het bovenstaande kreeg ik gisteren toegezonden en is in de week van de scheidsrechter een bizar bericht. Een scheidsrechter wordt tegen zijn been geschopt, twee keer tegen zijn hoofd en de club schorst de speler voor acht duels. Wat een dapper besluit denk je dan maar niet heus. Want natuurlijk slaan die acht duels helemaal nergens op. Een speler die rood krijgt voor het K-woord en vervolgens een scheidsrechter trapt mag nooit weer op een veld verschijnen. Die moet je als club direct royeren denk ik dan. Maar dan denk je ook, zou hij die acht duels uitzitten. Want onwillekeurig moet je even denken aan het controleren van de foto’s bij de lagere teams. Controleren van foto’s wat daar evenveel gebeurt als patatbakken op een onbewoond eiland. Het zou mij namelijk niet verbazen wanneer de zondaar even een duel ‘koud wordt gezet’ om vervolgens weer vrolijk verder te voetballen. Want om heel eerlijk te zijn, wanneer je als club iemand voor een dergelijk duel maar acht duels schorst geeft dat wel te denken. Maar gisteren sprak ik iemand die vorig jaar een dierbare aan de zo gevreesde ziekte verloor en gingen we nog een stapje verder. Want waar blijven de medespelers die zeggen, tot zo en niet verder. Die waren er twee weken geleden bij een club op het hogeland die zeiden, tot hier en niet verder en dan maar een groot aantal doelpunten minder. Maar ook daar voetbalt de zondaar in een lager team verder. En natuurlijk is overal wat voor te zeggen maar wordt het niet eens een keer tijd dat mensen die het K-woord, of racistische kreten uitbraken, van de velden geweerd worden. Op dit moment heeft iedereen de mond vol over het rookvrij maken van sportcomplexen. Iets waar ik van denk, het zal allemaal wel. Spelers en mensen langs de lijn, met soms meer alcohol in hun lijf dan hun lief is, mogen van alles roepen maar op een sigaretje langs de lijn duiken ‘we’ op alsof de roker met een Uzi-pistoolmitrailleur loopt te zwaaien. Kortom wat vinden we belangrijker, het verbieden van een sigaretje langs de lijn of dat het K-woord en racistische kreten van de sportcomplexen verdwijnen. Ik ben voor het laatste en waar medespelers en besturen meer mee moeten en kunnen doen dan er tot nu toe gebeurt. …