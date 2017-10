‘Samen op weg naar een gezamenlijke jeugdafdeling zou beter zijn

Gisteren overdag maar vooral gisteravond was er weer wat gedoe over een artikel http://wqd.nl/La9J wat ging over een opa die twee keer een duel van zijn kleinzoon had gezien maar waar hij na twee overwinningen, eentje met 20-0 en eentje met 17-0. ‘Gedoe’ wat ik vanmorgen vroeg pas las.Gisteren overdag kreeg ik ergens de opmerking dat mijn stukjes over de plannen die men bij de bond heeft richting het jeugdvoetbal heeft wat saai werden. Saai door het steeds weer herhalen van mijn ergernis richting het op bultjes voetballen in de hoop dat de jeugd het plezier in het voetballen weer gaat oppakken. Plezier wat volgens mij nooit is weggeweest maar dat is een ander verhaal. Vanmorgen las ik natuurlijk ook het commentaar van mijn persoonlijke criticaster uit Grijpskerk en waar natuurlijk weer op werd gereageerd. Dikke prima want dat moet kunnen in een land waar we gelukkig geen Erdogan aan het bewind hebben die mensen met een mening achter de tralies gooit. In Nederland doen we dat gelukkig nog een beetje anders zodat we onze eigen mening kunnen ventileren. Dat zijn er voldoende, die ergens een mening over hebben. Want noem een paar onderwerpen en off the record vliegen de meningen je om de oren. Zo bereiken mij inderdaad wekelijks berichten van ouders of opa’s die de veranderingen in het jeugdvoetbal maar niets vinden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog geen jeugdvoetbalduel in de lagere leeftijdsklasse heb gezien maar wat ik binnenkort met een voetbalvriend ga doen. Dan gaan we samen kijken hoe daar mee gewerkt en tegenaan gekeken wordt. Maar mijn ‘berichtgeving’ komt dus niet alleen uit mijn ‘koker’ maar wordt gevoed door personen die hun ergernis met mij delen. En ik moet zeggen dat zijn er velen die zich ergeren aan zaken binnen voetballand wonderland. Personen die dat soms niet kunnen ventileren omdat hun functie zich daar niet voor leent maar die soms zaken zien die hun een doorn in het oog zijn. Van dat laatste heb ik natuurlijk geen hinder omdat ik niet clubgebonden ben, hoewel ik sinds ik bij de Old Stars van Bedum voetbal wel lid van SV Bedum ben. Maar in hart en nieren blijf ik natuurlijk iemand die op het Hogeland geboren en getogen is en dat ,waar ik ook ooit kom te wonen, nooit zal vergeten. Daarom is het Hogeland, en in het bijzonder het gebied rond en in Eenrum, ook voor altijd ‘Mien Hogeland’ zoals Ede Staal mijn geboortegrond zo mooi bezong. Het Hogeland is nu nog verdeeld in een aantal gemeenten en een daarvan is de gemeente De Marne. Een gemeente waar zich vijf voetbalverenigingen in bevinden en waar velen van vinden dat deze vijf een gezamenlijke jeugdopleiding zouden moeten gaan vormen. Dit omdat, en wat ook in andere gemeenten, aan de hand is, spelers anders naar een grotere vereniging vertrekken of om te zorgen dat de eigen jeugd op een hoger plan komt te spelen. Want het zal allemaal prachtig zijn dat we in een gebied wat mij aan het hart gaat blijven rommelen in de marge maar er zijn teveel voetballiefhebbers die daar niet vrolijk van worden. Want nu gebeurt het te veel dat talentvolle spelers stil staan in hun ontwikkeling omdat ze bijvoorbeeld in een O-19 TEAM op een te laag niveau spelen. Iets wat ook geldt voor de jongere jeugd waar hoge uitslagen schering en inslag zijn al doet mijn persoonlijke criticaster ons geloven dat het na de herfstvakantie allemaal beter gaat worden. Dus om een antwoord te geven op de opmerking dat mijn ageren tegen de plannen van de bond saai wordt is er maar een antwoord mogelijk. Dat doe ik uit liefde voor het voetbal in het dorp waar ik geboren ben en uit liefde voor de clubs in de dorpen waar ik als speler of trainer actief ben geweest. Het zou namelijk toch mooi zijn dat ‘Samen doen is beter’ zou betekenen dat er binnen afzienbare tijd in de Gemeente De Marne een ‘Dijk’ van een jeugdafdeling zou staan. Een dijk van een jeugdafdeling wat zou betekenen dat men ook daar in alle leeftijdscategorieën kan doorselecteren om tot representatieve selecties te komen in plaats van het steeds meer achter de feiten aan te lopen……