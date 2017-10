Opa bedenkt zich een volgende keer wel voor hij komt kijken….

Het bovenstaande komt van een van mijn bronnen vanuit voetballand verwonderland. Een van mijn bronnen die mij op de hoogte houden van alles wat er binnen het amateurvoetbal gebeurt, of zou moeten gebeuren. Ik moet zeggen dat ik die opa prima kan begrijpen wanneer ik even richting de toekomst kijk. Een toekomst waarin mijn kleinzoon Morris misschien ook wel als voetballer te bewonderen zal zijn. Je zult als opa maar een paar honderd kilometer gaan rijden en je ziet vervolgens een duelletje waarin ploeg A met 20-0 van ploeg B wint en niemand daar iets van heeft opgestoken. Want de 20-0, of meer, uitslagen schijnen veelvuldig voor te komen sinds de bollebozen van de voetbalbond de visie van Johan Cruijff hebben overgenomen door met Cruijff mee te gaan in de stelling dat het op een kleiner veld speld de redding van het voetbal is. Ik ben een groot bewonderaar van deze te vroeg overleden legende maar ben het in deze niet met onze grootste voetballer allertijden eens. Cruijff zijn visie is prima geschikt voor verenigingen die kunnen selecteren en een team kunnen formeren uit spelers die van een gelijkwaardig niveau zijn. Maar Johan zijn visie is niet geschikt voor verenigingen waar er weinig valt te selecteren maar men moet roeien met de riemen die men heeft. Dan gebeurt het niet zelden dat er een of twee spelers zijn die de dienst uitmaken omdat hun fysieke kracht bepalend is voor de uitslag. Voor die boys is’ knal maar op het doel want dan wordt er weer gescoord’ datgene wat telt en niets anders. Want dat zijn de verhalen die ik de laatste weken al te vaak heb gehoord. Dus de visie van Cruijff is mooi maar voor de kleinere verenigingen een visie die niet alleen niet uitvoerbaar is maar er ook nog eens debet aan is dat steeds meer jeugd maar weinig plezier aan een mooie sport beleeft. Dat laatste is geen wijsheid van mij maar wel datgene wat je te veel opvangt. Want ook steeds dik winnen zorgt niet voor datgene wat de bollebozen uit Zeist graag willen. Onze bollebozen willen graag dat de jeugd weer plezier aan het spelletje beleeft maar wat ik met onzinnige uitslagen en ‘gepruts en geknal’ in een te kleine ruimte echter niet zie gebeuren want hoe mooi of de filosofie van Cruijff ook is, het is de doodsteek voor de kleine club.