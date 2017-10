Twee speelronden onderweg en het woord Kanker is al weer meerdere keren gevallen

In de week van 7 tot en met 15 oktober 2017 vindt de 'Week van de Scheidsrechter' plaats. En laat dat nu een mooi moment zijn om het arbiterskorps te gaan helpen.Na het overlijden van grensrechter Richard van Nieuwenhuizen was daar de kreet ‘Zonder Respect Geen Voetbal’. We werden er mee ondersteboven gegooid maar wat heeft geholpen, helemaal niets. Want nog steeds hoor je dat het woordop de velden te horen is. Niet luidruchtig maar juist in het geniepig klein. Dusdanig geniepig klein zodat een arbiter het niet hoort en dus geen passende maatregelen genomen kunnen worden. Tot twee keer toe was ik dit seizoen bij een duel aanwezig, Noordpool-VVT en Zeester-Rood Zwart Baflo, waar dat woord viel. Een woord wat staat voor een ziekte waar we al velen die ons dierbaar zijn aan hebben verloren en nog gaan verliezen. Want dat is namelijk het verhaal van de door velen gevreesde ziekte. Daar gaan nog teveel aan overlijden die ons dierbaar zijn. Dat gaat ook in de omgeving gebeuren van diedie dat woord in de mond nemen maar niet weten wat ze er mee bereiken. Een scheidsrechter staat machteloos in zijn strijd als wij langs de lijn of in het veld hem of haar niet gaan helpen. Want laat een ding duidelijk zijn, gasten die dat woord gebruiken mogen ze van mij voor het leven schorsen. Ik, maar wie niet, heb genoeg mensen naar het kerkhof of crematorium gebracht om te zien wat voor verdriet er dan is bij de nabestaanden. Verdriet wat diemisschien ook nog gaan meemaken. Maar in de week van de scheidsrechter kunnen we de dames en heren arbiters misschien wel gaan helpen. Teams zouden dat kunnen doen door hun eigen medespelers op hun gedrag aan te spreken. Een tegenstander zou dat moeten doen door misschien te zeggen dat ze niet meer verder spelen tot de recalcitrant door zijn trainer van het veld gehaald wordt en ook de toeschouwers langs de lijn kunnen een rol spelen. Want of je voor ploeg A of B of neutraal bent, dat woord moet niemand willen horen. Want wil je dat wel dan ben je even erg als degene die het woord zijn strot uitperst. Gewoon kappen met het noemen van de zo gevreesde ziekte of anders maar van het veld verbannen. Want dat was toch dat verhaal achter Zonder Respect Geen Voetbal…… Nou laat dat dan een keer zien en stop met het woordin de mond te nemen…