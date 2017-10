Ik zou zeggen, ouders en kinderen laat je horen….

Het bovenstaande bericht kreeg ik donderdag via Messenger en wat ging over mijn standpunt dat men bij de KNVB hard onderweg is om het jeugdvoetbal te ‘vermoorden’. Allerlei plannen die er voor moeten zorgen dat de jeugd het plezier weer gaat terugkrijgen in iets waar ze het plezier nog nooit in zijn verloren. Wat dat betreft zorgt op een zaterdagmorgen een kantinedienst draaien wel voor een bevestiging want in het jeugdvoetbal draait het maar om een ding en dat is dat de jeugd wil winnen. Dat is wat ik hoor en zie en weet dat er meerdere wegen naar succes leiden. Maar stop met die onzin dat pupillen onder de 9 jaar geen kampioen kunnen worden. Stop met die onzin dat er geen stand wordt bijgehouden want dat hoort bij sport. Sinds wij op de PW7 het scrabble hebben ‘teruggevonden’ wordt daar met het bijhouden van een stand gewerkt. Want dat is het verhaal, waar gestreden wordt gaat het om winnen of verliezen. Op het moment van schrijven zitten er duizenden voor de TV, waaronder vast en zeker KNVB-bobootjes ‘ die winnen niet belangrijk vinden , om te zien wat Max weet te winnen. Want dat is iedere sport datgene waar het om draait. WINNEN.Maar door het bovenstaande bericht weet ik dat ik niet alleen sta in mijn standpunt van dat ik al dat gedoe zonder kampioenschappen en standen drie keer niks vind. En vandaar dat ook ik best benieuwd ben over een actiegroep/bezwaargroep is die zich tegen de plannen van de bond gaat keren. Want Cruijff mag het mooi bedacht hebben maar zijn plannen zijn niet uitvoerbaar bij de kleinere vereniging waar er een of twee lopen die vanuit alle standen op doel lopen te ‘peren’ en doelpunt na doelpunt scoren. Want dat zijn de verhalen die je hoort hoewel er ook clubs zijn die het anders doen. Clubs die echter even zeldzaam zijn dan een puppyhond die al na acht weken precies in de pas loopt. Dat die verenigingen zeldzaam zijn is jammer. Maar ook jammer is dat ik niet weet of er eenis voor ouders en kinderen die het plezier in een prachtige sport zijn verloren en daar graag tegen in opstand willen komen. Ik zou zeggen, ouders en kinderen laat je horen. Laat je horen tegen een bond waar er teveel zitten die meer aan zichzelf dan aan jullie denken…