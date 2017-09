Rubbergranulaat stinkt letterlijk en figuurlijk.

In het kader van het socialiseren van onze Mechelse herderwas daar voor de donderdag even een autoritje gepland. Een autoritje dat mij de ‘schrik’ van mijn leven bezorgde.Er moesten deze week even wat meters gemaakt worden omdat het de bedoeling is datvolgende week de Dijk overgaat. Een ritje van rond de 180 kilometer heen en dezelfde afstand terug. Dat zorgde even voor wat oefenen en we even gingen toeren. Een beetje toeren zonder doel en wat ons opeens in de buurt van Hoogkerk deed komen. Om precies te zijn, we reden langs de velden van de fusieclub HFC’15 die mede door toedoen van de KNVB voor hopelijk maar even van zijn zondagtak is beroofd. Op het sportpark van HFC’15 was het een drukte van belang want er werd op een van de velden behoorlijk wat werk verricht. Werkzaamheden die niet bestonden uit lijnen kalken, netten ophangen of grasmaaien. De werkzaamheden bestonden namelijk uit het uitstrooien van een korrel waar niemand zeker van weet of het allemaal wel zo tof is om die op een voetbalveld te strooien. Ik bekeek dat van verre en besloot om toch maar even navraag te doen en mijn vermoeden werd bewaarheid. De korrels waren gemaakt van het bewuste rubbergranulaat. Rubbergranulaat waar nog steeds voldoende over te doen is en waar Zembla op 11 een derde uitzending aan gaat besteden. Iets wat natuurlijk niet voor niets is. Dat er nog ‘gewoon’ van deze korrels gebruikt worden verbaasd mij en wat voor velen meer zal gelden. Je gaat toch ook niet in een onbewoonbaar verklaard huis wonen en hoop je dat het spul bij windkracht 6 niet instort. Maar wanneer je een trouwe volger bent van het NOS-journaal bent dan weet je denk ik wel hoe de hazen lopen als je van de berichtgeving binnen de politie en defensie hoort en meekrijgt dar er miljoenen aan PGB geld in de zakken van directeuren is verdwenen . Dan weet je dat er ook richting een club of gemeente die de opdracht mag geven dingen kunnen gebeuren. Dan komen er namelijk andere ‘machten’ naar voren. Want natuurlijk heeft de autobandenindustrie er baat bij dat er duizenden autobanden over de voetbalvelden gestrooid mogen worden. Die hebben geen zin in ‘gezeik’ van wie dan ook waardoor ze dat AFVAL niet kunnen slijten en houden daarom opdrachtgevers die een kunstgrasmat willen graag tot vriend.. Maar dat er, ondanks dat er nog steeds teveel onduidelijk is over het gebruik van rubbergranulaat, gewoon gestrooid wordt geeft mij het gevoel dat die rommel wat op kunstgras gestrooid wordt niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk behoorlijk stinkt.