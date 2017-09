Douchen op je club ? Gewoon verplichten!

Bij het dagelijks scrollen over de sociale media kwam ik onderstaand artikel tegen. Een artikel geschreven door Paul Renirie, leider Alphia MO15-1. Een artikel over waarom het belangrijk, verstandig, hygiënisch maar ook voor je ontwikkeling als mens belangrijk is om je club te douchen. Een artikel waar ik het absoluut mee eens ben want ook voor mij is het een raadsel dat men het toestaat, of als ouder wil, dat er niet op de club gedoucht wordt.Door: Paul Renirie, leider Alphia MO15-1Het komt regelmatig voor dat spelers van jeugdafdelingen en senioren niet douchen na een training of een wedstrijd. Soms is het zelfs zo, dat er van een team meer spelers niet, dan wel douchen op het sportpark. Het lijkt misschien gemakkelijk en beter om uw kind meteen na een training of wedstrijd naar huis te laten fietsen om daar te douchen of om uw kind direct in de auto mee naar huis te nemen. Toch is het beter voor uw zoon of dochter, als hij of zij meteen douchen na het sporten.Waarom is het verstandig om wel te douchen na het voetballen? Er zijn meerdere goede redenen:1. Het is niet gezond voor een kind om bezweet op een fiets te stappen en sterk af te koelen. Zeker in de koudere maanden verhoogt dit de kans op griep en verkoudheid.2. Ook is het belangrijk om te weten dat juist het oude zweet zorgt voor mogelijke infecties en dat het bovendien stinkt.3. Het is beter voor je spieren als je na het voetballen gaat douchen. Met een warme douche voorkom je, dat je spieren te snel afkoelen en dat daardoor, de doorbloeding ervan minder wordt. Die doorbloeding is erg belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat de afval producten in het lichaam snel worden weggevoerd uit de spieren. Bovendien kun je hiermee blessures voorkomen.4. Na het sporten is je lichaam warm geworden. Deze warmte moet je weer kwijt. Dit gebeurt vooral via de huid (transpireren). Als je een warme douche neemt, blijven de haarvaten in de huid langer open staan voor vocht afvoer. Een goed functionerende huid is belangrijk voor de sporter, omdat de huid een belangrijke plaats inneemt in de warmte regulatie mechanisme. Een slechte warmte regulatie is nadelig voor de prestatie. Kortom redenen genoeg om uw kind wel te laten douchen na een wedstrijd of training.5. Het is fijn voor de andere mensen die in de auto zitten, als er teruggereden wordt van een uitwedstrijd.Het bovenstaande las ik op internet en ik kan mij er helemaal in vinden. Het is inderdaad schrikbarend hoeveel jeugdleden er tegenwoordig zonder douchen op de fiets, brommer, scooter of in de auto stappen om zich thuis te douchen. Er is echter nog een belangrijke reden om je op de vereniging te douchen en dat is het ‘kleedkamer gevoel’.Een team ontstaat niet alleen op het trainingsveld maar juist in de kleedkamer. Het zou geweldig zijn als de ouders die hun kind ongedouched naar huis laten komen, waarbij ze soms over een afstand van een kilometer ruim twee uur nodig hebben, dat ook zouden begrijpen. Kleedkamer humor is namelijk datgene waar je een ‘grote jongen/meid’ van wordt. Wie als voetballer namelijk zegt dat hij of zij nooit ‘gepiepeld’ is in de kleedkamer liegt dat het gedrukt staat. Dat is namelijk de ‘wet’ van de kleedkamer, vroeg of laat ben je een keer aan de beurt.Dollen onder elkaar geeft samenhorigheid, dat zorgt voor een bepaalde teamspirit wat vaak voor prima resultaten zorgt. In mijn tijd was het douchen na een wedstrijd of training geen thema. Het was verplicht. Geen geneuzel van, ik heb mijn handdoek vergeten want er kwam gewoon een handdoek uit mijn sporttas en een fles douche shampoo. Ouders moeten op dit gebied niet denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Vroeger was het ook geen thema. In een tijd dat iedereen zijn of haar mond vol heeft over hygiëne en gezond sporten is het daarom voor mij een raadsel waarom ouders het toestaan dat hun kinderen zich na afloop van een sportactiviteit niet direct op de club douchen.