Looplijnen bepalen training ‘Old Stars’ SV Bedum.

De woensdagmorgen stond voor de Old Stars in het teken van zesde training van het seizoen 2017-2018. Een training die voor de meesten van ons terug ging in de tijd en er even flink nagedacht moest worden.Trainer Nanno Kranenborg was er even een week tussenuit geweest. Onze hoofdtrainer is in de zomer als ‘Baywatcher’ in het zwembad van Engelbert actief en was nog even aan vakantie toe. Dat zorgde dat hij vorige week niet aanwezig was en zijn taken toen werden overgenomen door Johan Kuiters, de Kuit voor intimi. En ik moet zeggen, met deze assistent-trainer heb ik meer mee dan met ‘Rudie Gullit’ die bij het grote Oranje alleen maar loopt te filmen en domme grappen maakt. Dat is iets wat niet bij Johan past want hij nam de honneurs meer dan voortreffelijk waar. Maar woensdagmorgen was het even een ‘another cook’ om met Louis van Gaal te spreken. Want al snel werd het duidelijk dat trainer Kranenborg niet alleen een nieuwe soort paddenstoel had ontdekt maar ook wat lijnen aan het papier had toegevoegd. Lijnen die in het huidige voetbal looplijnen worden genoemd. Na de gebruikelijke oefeningen die er voor zorgen dat je weer weet dat je spieren hebt kwam de kern van het verhaal aan de orde. Want zo weet ik uit lang vervlogen tijd, zo worden trainingen ingedeeld. De Warming up, Kern en natuurlijk Partij. Want laat een ding duidelijk zijn, en om even op het niveau van de moppen later op de training te blijven, een voetbaltraining zonder partij is als seks zonder vrouw.Maar de looplijnen. Die werden door onze ervaren trainer vlijmscherp uitgelegd maar om nu te zeggen dat we al snel in de buurt van het niveau van FC Groningen zaten , hoewel het niveau daar ook een paar meter onder de zeespiegel ligt, zou de waarheid niet zijn. Ik moet eerlijk bekennen dat ook ik wat moeite had met het volgens de juiste strepen lopen. Dit omdat ik vroeger als jeugdtrainer meer iemand was van de kleine partijtjes. Kleine partijtjes die je deed om je ploeg op de zaterdag beter te laten functioneren. Iets wat tegenwoordig anders is maar waar we het maar niet over zullen hebben. Maar de oefeningen 1, 2 en 3 zorgden voor prachtige acties, soepel lopende combinaties en acties waar je van dacht……, laat ook maar zitten wat je daar van dacht. Door het intensief op het lopen van de looplijnen trainen dreigde er even het gevaar dat de partijtjes in de knel kwamen. Een probleem wat door onze trainer soepel werd opgelost, we trainden even wat langer door. Voor onze trainer pleitte dat hij niet direct om meer salaris vroeg, iets wat Dick, ik kan nog wel meer poen gebruiken’ Advocaat wel zou hebben gedaan. Drie partijtjes werden het en in de ploeg van ondergetekende klopte er iets niet. Waar we de eerste partij fraai wonnen ging dat in partij 2 fout. En dat lag aan Wessel. Wessel is het type dat je met een shovel uit zijn doelgebied moet duwen. Een verdediger die door muren gaat. Een type Jaap Stam maar dan wat kleiner. Maar in partij 2 was Wessel overmoedig want hij ging mee ten aanval. En dat was fout want ons anker achterin was niet alleen weg maar als spits was hij geen openbaring. Kortom partij 2 ging mooi verloren. In de derde pot was alles weer genormaliseerd. Wessel ‘Stam’ stond weer achterin en de rest kon daardoor weer vrijuit voetballen. En dat betekende dat partij nummer 3 ook gewonnen werd. Na de 3 partijtjes werd er nog even uitgelopen wat door een aantal moppen tot een leuke bezigheid werd gebombardeerd. Maar ook werd ‘de krijter’, Massoud Djabani nog even toegesproken. Massoud was niet in zijn ‘de Messi van Bedum’-vorm en dat had een reden. Massoud is een van de vrijwilligers binnen de SV Bedum en was deze week ‘chef’ lijnentrekker. Iets wat hij met iets teveel overgave deed. Want Massoud was woensdagmorgen al vóór de training aan het lijnen trekken en dat was niet verstandig. Want nu kwam hij iets wat verlaat en vermoeid op de training. Een klein foutje van onze ‘Messi’ maar een sympathiek mens als Massoud zijn dat soort ‘foutjes’ snel vergeven. Zo werd het weer een aangename training met veel looplijnen waarbij er in de partijvormen gelukkig voldoende ruimte was om datgene te doen wat je intuïtie je vertelde.