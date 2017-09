Voetbal is 'Oorlog' bij Old Stars SV Bedum

Woensdagmorgen stond weer de wekelijkse Walking Football-training op het programma. Een training die ik misschien beter had kunnen overslaan.Woensdagmorgen stond ik echt in dubio of ik wel naar Bedum zou moeten gaan. Een zware verkoudheid in samenspraak met chronische problemen met je bijholtes is natuurlijk niet de juiste combinatie. Maar in de hoop dat transpireren de problemen zou verlichten toch maar naar Bedum vertrokken. In Bedum was ook Bertus aanwezig en het dilemma waar Bertus voor staat doen jouw fysiek ongemak direct afzwakken tot een lichte verkoudheid. Want Bertus moet binnenkort beslissen of hij zich wil laten opereren zodat hij weer wat meer kwaliteit aan het leven kan geven. Een gecompliceerde operatie werd Bertus verteld en dus hem dus voor een dilemma stelt. Daarom vanaf deze kant veel sterkte bij het nemen van een juiste beslissing en we hopen jou snel weer als voetballer terug te zien!Niet veel later, nadat Jan van Woudenberg even de maat voor mijn trainingspak had genomen, konden we los. De gebruikelijke oefeningen aangevuld met wat nieuwe spelvormen, die Jan vorige week in Noordwijk had opgestoken, zorgden uiteraard voor het juiste plezier bij de mannen-1. Want ik kan gerust zeggen dat mijn inbreng deze woensdagmorgen bagger was. Een versnelling van drie meter was al een drama zodat mijn teamgenoten bijna met een man minder speelden. Maar als winnaar moet je ook groot kunnen verliezen. Zo kon ik oprecht genieten van de mooie goals van Massoud die al dicht in de buurt van de bijnaam 'de Messi van Bedum' zit. Maar er waren er meer die regelmatig raak schoten want ook Hans Drenth wist deze morgen regelmatig te scoren. Memorabele momenten waar Hans duidelijk trots op was. Tonnie Niemeyer was ook op schot en gelukkig had ik tot twee keer toe nog een aandeel in een goal van Tonnie zodat ik nog enigszins het idee had van iets van nuttig zijn. Maar voor de rest was het bagger wat mij betreft. Ik was dan ook blij toen het signaal kwam dat we gingen uitlopen om vervolgens snel een warme douche op te gaan zoeken. Na dat we hadden uitgelopen en Jacob Venema nog even 'pleitte' voor een wat hardere aanpak van de 'irritante' spelers die wel heel erg liepen te koketteren met hun 'Messiaanse' prestaties. Jacob noemde daarbij even een traumahelikopter als vervoermiddel zodat duidelijk werd dat het fenomeen 'voetbal is oorlog' ook bij het, zoals Hans Spier het noemde 'Moving Football' in Bedum zijn intrede heeft gedaan. En een ding is zeker, ik heb mijn lesje wel geleerd. Een beetje verkouden ben ik 365 dagen per jaar maar een dubbele dosis van die onzin wint het helaas van het volg je hartgevoel. Want heel soms is het beter om je verstand te gebruiken.