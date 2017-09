Breaking: Aangifte om rubberkorrels op sportvelden

Ieder nadeel heeft een voordeel was een van de vele fantastische uitspraken van Johan Cruijff en inderdaad dat klopt helemaal.Vanmorgen rond 04.00 uur piepte onze grote vrienddat hij even zijn behoefte moest/wilde doen. Dat zorgde voor een korte wandeling door het pittoreske Ezinge. Want een pup naar buiten sturen en zelf in huis wachten tot hij weer uit de tuin tevoorschijn komt doen we op de PW7 niet. Even een blokje lopen want anders neem je geen hond waar je van hoopt, waar ik ‘blind’ van uit ga, dat het een trouwe vriend wordt. Na tussen kwart over vier en half vijf even spelen ging Bietsj slapen en ik de notulen van de bestuursvergadering van de Omloop van Bedum schrijven en het draaiboek voor 20 18 updaten. Een ander zou denken ga lekker weer in bed maar wakker is wakker en wanneer je ’s avonds nergens voor wakker hoeft te blijven gaat dat vast wel goed komen met het aantal uren wat ik aan slaap nodig ben. Nadat alles was weggestuurd richting de overige bestuursleden was daar even de tijd voor het surfen over internet. Na de bekeruitslagen kwam ik echter al snel op onderstaande link https://nos.nl/artikel/2194021-aangifte-om-rubberkorrels-op-sportvelden.html Een link die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat wanneer je het verhaal goed leest. Die rubberkorrels zijn niet alleen gevaarlijk voor kleine kinderen, omdat die alles nu eenmaal in de mond steken, maar ook voor het milieu zoals door de RIVM in dit artikel bevestigd wordt. Er zullen zijn die ook dit artikel weer gaan bagatelliseren maar wordt het nu geen tijd dat er gestopt wordt met rubbergranulaat strooien. Er zijn nu toch wel voldoende redenen om te geloven dat het nu toch echt de hoogste tijd wordt. Want niemand maakt mijn wijs dat de koepel van milieuorganisaties ,Recycling Netwerk, over een nacht over een bevroren kunstgras wandelen zijn gegaan. Die hebben echt wel huiswerk gedaan. Waar de vurige pleitbezorgers van het gebruik van rubbergranulaat dachten dat de strijd gestreden was komen ze van een koude kermis thuis. Want dit is toch even andere koek, een aangifte tegen het gebruik van rubbergranulaat. Want dit gaat gevolgen hebben want hier wordt geen gemeente of sportclub blij van. En natuurlijk ook de bandenindustrie niet die zijn ‘melkkoe’, het slijpen van oude autobanden aan gemeentes en sportclubs als sneeuw voor de zon ziet verdwijnen. Vandaag, 21 september is de herfst begonnen maar voor de liefhebbers van de schone velden zonder rubbergranulaat zou de zomer weleens aangebroken kunnen zijn.