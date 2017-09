De reden dat ze in Zeist nooit ofte nimmer winnaars van morgen gaan worden.

Het mooie van je eigen website is dat je er mee kunt doen en laten wat je wilt. Want alles wat je er op ‘kwakt’ is in principe door jezelf geschreven of anders door de ‘censuur’ gekomen.Gisteravond stond ik op het punt om naar onze eerste vergadering als voorbereiding op de 35Omloop van Bedum te gaan toen ik werd gebeld door Jan van Woudenberg. Jan is de initiatiefnemer van het Walking Football in Bedum en een fervent voorstander van het wat aanpassen van de regels betreffende het Walking Football. Waar bij alle Walking Football-activiteiten ‘illegaal’ stiekem gerend wordt wil Jan dat graag legaal hebben. Een prima streven van Jan en die daar bijval voor vond in Noordwijk waar hij, zoals te lezen was in de column http://www.puurvoetbalonline.nl/columns/11889-code-oranje-en-de-kruistocht-van-jan-van-woudenberg.html aanwezig wasEen column die ik op verzoek van Jan wat heb moeten aanpassen omdat het ‘opperhoofd’ van de afdeling Walking Football van de KNVB, de naam van deze nitwit ben ik vergeten, het niet met de column die ik had geschreven eens was. Deze meneer vindt de‘ van het uitvoeren van het Walking Football namelijk maar niks. Dat snap ik eerlijk gezegd wel een beetje. Er zijn wel meer omhooggevallen ‘managers’ die daar last van hebben. Ideeën niet door hun zelf bedacht stellen in hun ogen niets voor. Iets wat je dus ook ziet bij de KNVB. In Noordwijk ergens enthousiast over zijn maar wanneer die persoon weer naar het Noorden is vertrokken is wordt de keutel weer ingetrokken. Dat gebeurt omdat de ‘baas’ het niet eens is met iets is waarvan iedere woensdagmorgen in Bedum bewezen wordt dat het beter voor lijf en leden is.Waar het ook voor zorgt, is plezier en laat dat nu net het stokpaardje zijn van Jan Dirk van der Zee en zijn rebellenclub. Want je hoeft maar op Twitter rond te kijken en je ziet weer voorbij komen dat ‘Appie, Pietje of Klaasje weer een prachtige bijeenkomst heeft meegemaakt. Wat dat betreft barst Zeist bijna uit zijn voegen waar het gaat om de stapels aan goed nieuws die er nog naar buiten gebracht moeten worden. Want overal waar de ‘troepen’ van de KNVB aanwezig zijn is het allemachtig prachtig al waren in het bekertoernooi bij vooral de jeugdteams uitslagen van 20-0 of meer geen uitzondering. Maar wat maakt het uit vonden ‘‘Appie, Pietje en Klaasje’ alles draait om plezier en dat was er voldoende aanwezig. Nou ik kan ‘Appie, Pietje en Klaasje’ verzekeren dat ik het nog nooit leuk heb gevonden om te verliezen. En dat geldt voor het nu nog voetballen en ook voor een potje scrabble met Martine. Je speelt een partij om te winnen en anders moet je er niet eens aan willen beginnen. En dat gevoel heeft Jan van Woudenberg ook. Want Jan is niet het type dat zich door een, en let wel dit zijn mijn woorden, omhooggevallen KNVB-nitwit de les laat lezen. Op Jan zijn verzoek heb ik de tekst wat aangepast. Mijn gevoel bij de club van JDVDZ was al niet groot maar na gisteravond is dat alleen nog maar meer afgenomen. Want je bent in mijn ogen pas echt zielig wanneer je niet durft te erkennen dat iemand een beter idee heeft dan jij ooit had kunnen bedenken. En dat is een van de reden mee dat ze in Zeist nooit ofte nimmer winnaars van morgen gaan worden.