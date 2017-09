Voor HFC’15- zondag 1 is het over en uit

HFC’15- zondag 1 is over en uit was gisteren de mededeling die ik op mijn telefoon zag opflitsen op mijn telefoon toen we onderweg waren naar een ‘oppassessie’ op de ‘pretfabriek’ De Eemhof waar kleine Morris met zijn pappa en mamma verbleef.HFC’15- zondag 1 is over en uit was een mededeling van teamleider, en oud-voorzitter van vv Hoogkerk, Ronny Melessen. Ronny, een type ruwe bolster blanke pit had, zo vertelde hij een paar uur later, een traantje gelaten omdat het doek voor ‘zijn’ team was gevallen. Of eigenlijk zeg ik het verkeerd, die door een gebrek aan medewerking en begrip bij de KNVB, figuurlijk de nek was omgedraaid. Want zo voetbalde Ronny dat en dat is iets wat ik begrijp. Je hobby niet meer kunnen uitvoeren, want dat was het teamleiderschap voor Ronny, voelt als een mes in je rug. Een mes in je rug van een voetbalbond waar ze over elkaar heen rollen met het roepen dat het plezier voor onze jeugdige talenten maar waar velen van denken van, laat ze maar lullen.De laatste dagen deed HFC’15- zondag 1 verwoede pogingen om een doorstart in de vijfde klasse te maken. Daarbij deed het een beroep op de verenigingen in zondag 5D die echter onvoldoende unaniem waren om de KNVB op andere gedachten te brengen. Maar het zou te kort door de bocht zijn om de tegenstemmers de schuld te geven van iets wat door de bond geregeld hadden kunnen worden. Iets wat helemaal kon toen Borgercompagnie ook nog eens uit 5D verdween. Even in het systeemverwijderen enhad het aantal clubs weer op elf gebracht.Regels zijn regels noemde een van mijn criticasters wat Puurvoetbalonline betreft het deze week nog en de beste man zal best gelijk hebben. Maar ik denk toch even anders en wat ook vaak het verwijt is wat ik van deze criticaster hoor. Ik denk namelijk niet alleen aan de club maar ook aan de trainer die in HFC’15- zondag 1 een nieuwe uitdaging hoopte te vinden.Een paar weken geleden mocht ik Roelof Rutgers nog interviewen voor de Oostermoer. Een voetbaldier in hart en nieren die in HFC’15- zondag 1 een nieuwe uitdaging had gevonden. Een uitdaging bij een toen nog derdeklasser. Voor Roelof vind ik het ook zuur want ook hem is door een stugge houding, en niet de bereidheid om er extra tijd in te steken, een mooie hobby ontnomen. Voor de criticasters, kom nu niet aan met de opmerking, dan gaat hij toch ergens een ‘jeugdteampie’ trainen, want dan begrijp je er dus niks van. Een trainer in hart en nieren wordt zijn hobby op brute wijze ontnomen en dat puur en alleen omdat een voetbalbond zo buigzaam is gelijk een grindtegel van een meter dik.Want dat is namelijk het verhaal, ze rollen in Zeist, en al die bijkantoortjes, over elkaar heen om maar zoveel mogelijk gekkigheid te bedenken maar meedenken met een club met een probleem is teveel gevraagd. Dat is niet jammer te noemen maar mag je eerder schandalig noemen en wat betreft ben ik blij dat ik geen lid ben van eendie er voorbehoort te zijn maar waar alleen maar personen zitten die er voor hun eigen hachje en niets anders dan dat zitten.