Code oranje en de kruistocht van Jan van Woudenberg

Het was woensdagmorgen wat winderig op het sportcomplex in Bedum maar wat de pret voor de meeste ‘Old Stars’ niet kon bederven. Want ondanks de KNMI-codes geel en oranje stonden er toch negentien spelers om onder leiding van trainer Nanno Kranenborg te gaan trainen.Maar bij aankomst in de kantine was het wel wat stil want er ontbraken een paar cracks. Zo was de man die sneller praat dan zijn schaduw, Ronald Janssen, niet aanwezig en dat goldt ook voor Jan van Woudenberg. Wat de reden van de afwezigheid van Ronald was weet ik niet maar de afwezigheid van Jan had de hoofdpersoon een week eerder al wereldkundig gemaakt. Jan was namelijk op 13 september uitgenodigd om naar Noordwijk te komen. In de badplaats, die ik een aantal weken samen met Martine nog ‘onveilig’ heb gemaakt, werd namelijk een trainerscursus voor het Walking Football georganiseerd. En zo ging de kortgeleden 71-jaar geworden Jan van Woudenberg op deze winderige woensdag op pad naar Noordwijk om daar de nodige kennis op te doen waar het ging over het leiden van trainingen in het Walking Football. Ook bij de ‘Old Stars’ is er geen gebrek aan voetbalhumor want al snel was daar de eerste opmerking, ontvangt Jan training of geeft hij training a la ‘SV Bedumstyle. De mening was na het ‘tellen’ van de stemmen duidelijk. De verwachting was dat Jan vast van de gelegenheid gebruik ging maken om het Walking Football zoals in Bedum beoefend zou promoten. Ondertussen was de enorme hoosbui verdreven door een steeds sterker wordende wind en kon er eindelijk getraind worden. Trainer Kranenborg, zijn stemgeluid was ondanks het natuurgeweld duidelijk hoorbaar, had een parcours uitgezet die met diverse lenigheid bevorderende oefeningen verricht moesten worden, en die door de groep uitermate fanatiek werd uitgevoerd. Waar het verder deze morgen droog bleef werd de wind steeds sterker zodat de trainer besloot tot een lichte aanpassing in de trainingsvormen. Het passen en trappen werd overgeslagen en vervangen door de ‘Barca-oefening’. Een oefening waarbij partij A moet zorgen dat partij B voor lul loopt en omgekeerd. Een leuke oefenvorm … voor wanneer je als ploeg in balbezit bent. Na ‘Barca’ was het de hoogste tijd voor de partijtjes die als afsluiting van iedere training op het programma staan. Drie partijtjes van twaalf minuten had Nanno bedacht en dat was gezien de omstandigheden een prima gedachte. Mooie aanvallen, briljante goals, passes over grote afstand en misperen over twee meter, alles kwam er vervolgens voorbij in de partijtjes waar iedereen weer volop van genoot. Na afloop in de kleedkamer ging het opeens over de leeftijden van bepaalde personen en hoewel ik het idee heb dat ik de jongste van het stel ben zijn er die denken dat ‘Janssen’ de jongste van het stel is. Dit omdat hij er volgens sommige van zijn teamgenoten alleen maar uit ziet als een zestigplusser en daarom mee mag doen. Maar uiteindelijk kwam men tot de conclusie dat de man die zijn neefje Theo het voetballen heeft geleert de 60 was gepasseerd. Bij thuiskomst stuurde ik vervolgens Jan van Woudenberg een mail om te melden dat ik mij officieel had aangemeld en ik vroeg of ik nu ook in aanmerking kwam voor een ‘uitgaanstenue, lees trainingspak, van de Oldstars.In de avonduren kwam het antwoord en inderdaad het ‘uitgaanstenue’ is onderweg. Maar Jan vertelde er direct even bij wat wij al hadden al in de gaten hadden. Jan had de aanwezigen in Noordwijk kunnen overtuigen van zijn visie zodat er ongetwijfeld een vervolg komt op Jan zijn ‘kruistocht ‘ om het Walking Football dichter bij het voetballen te brengen. Want zo vertelde Jan, zelfs Rene Wormhoudt, die als hersteltrainer bij Oranje betrokken is, was het roerend met Jan eens. En ook de overige twaalf aanwezige trainers waren positief over het Walking Football ‘SV Bedum-style’. En het mooie voor Jan, zijn verhaal is dat er in oktober eeb vervolg komt…