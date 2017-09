Mijn weekendmoment: Vijfdeklassers moeten een voorbeeld aan Yde de Punt nemen.

Ieder weekend gebeurt er rond het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar nog vaker met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.Zondagmiddag in Warffum ging het in de bestuurskamer van de Warffumers opeens over de zin maar vooral onzin van de poulewedstrijden in het bekertoernooi. Poulewedstrijden die er in sommige gevallen er na een speelronde voor zorgde dat de winnaar al bekend was. Maar er was iets anders waar men zich in Warffum over verbaasde. Dat was dat er uit de poules met eerste en tweedeklassers al jaren twee ploegen naar de volgende ronde gaan en dat in de poules met ploegen uit de derde t/m vijfde klasse alleen maar voor de winnaar geldt. Een ‘fenomeen’ wat al jaren aan de gang is en zondagmiddag iemand de opmerking liet maken dat het bekertoernooi eigenlijk een grote farce is. Want om even bij de poule van Warffum te blijven, daar wisten Warffum en Farmsum na een speelronde al dat ze voor ‘spek en bonen’ meedeed en weet FC Lewenborg dat het aan een gelijkspel tegen SV Bedum genoeg heeft om de volgende ronde te bereiken. Farmsum verloor namelijk met 13-0 van FC Lewenborg en de Warffumers verloren op dezelfde dag met 4-1 van SV Bedum. Dat betekende dat de vijfdeklassers wisten dat hun rol was uitgespeeld en er nog een duel zou wachten wat als oefenduel totaal geen waarde had. Daarom was er de opmerking, laat de ploegen uit de verschillende klasses maar tegen elkaar spelen misschien zo gek nog niet. Want natuurlijk had FC Lewenborg als voorbereiding op de competitie niets aan het duel tegen Farmsum gehad. Iets wat ook gold voor het duel in Warffum waarvan het bijna op voorhand al wist dat het ging winnen. Maar het kon nog gekker, want ik zag ook een ploeg voorbij komen die eerst met 9-0 en een week later met 18-1 ‘kleurenblind’ werd gespeeld. Daar heb je als team/trainer toch niks aan en vandaar dat vijfdeklassers misschien het voorbeeld van een Yde de Punt moeten volgen. De vijfdeklasser weigert om zich, sinds zijn terugkeer in het standaardvoetbal, in het bekertoernooi als kanonnenvoer te laten gebruiken en stelt zijn oefenprogramma samen. Iets waar ik mij wel iets bij kan voorstellen. Tegen een ploeg een oefenduel spelen waar je beide wat aan hebt is namelijk zinvoller en verstandiger dan dat je je als team laat afdrogen door een ploeg die vele malen sterker is. Daar moest ik aan denken toen ik zondagmiddag terugreed vanuit Warffum en ik ’s avonds de diverse uitslagen voorbij zag komen. Ja, inderdaad dat is even werk om een oefenprogramma in elkaar te ‘metselen’ maar wanneer je ook als vijfdeklasser serieus met je voorbereiding omgaat misschien wel de beste manier …...