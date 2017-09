HFC’15 heeft hoop gevestigd op verenigingen in zondag 5D.

Het artikel http://wqd.nl/bigX , over de rampspoed die er voor de zondagtak van HFC’15 dreigt zorgde voor een stortvloed aan reacties op de sociale media. Zo waren er die begrip hadden voor de vraag van de Hoogkerkers die door een absoluut onwaardige selectie voor de derde klasse graag in de vijfde klasse willen uitkomen. Maar er waren ook die vonden dat de KNVB gelijk had door niet op het verzoek van HFC’15 in te gaan.Gelukkig leven we in een Nederland waar iedereen overal wat van mag vinden en dat ook mag ventileren. Dat is een ongekende rijkdom wanneer je naar landen kijkt waar dat niet verstandig is om te doen. En in het ergens iets van vinden heeft de zondagtak van HFC’15 nu zijn hoop op gevestigd. De zondagtak heeft zijn hoop namelijk gevestigd op de elf verenigingen die samen zondag 5D vormen. Een competitie van twee keer 10 potjes voetballen met een winterstop van 17 dec 2017 tot 25 februari 2017 is namelijk niet iets waar je vrolijk van wordt. Toen de problemen van HFC’15 naar buiten kwamen leerde een snel rondje informeren dat de meeste clubs in 5D de komst van HFC’15 zouden toejuichen omdat er op deze wijze er ook in hun klasse met twaalf ploegen gespeeld kon worden. Natuurlijk waren er ook die sceptisch waren tegen de komst van de Hoogkerkers. Die waren bang dat HFC’15 er misschien wel heel gemakkelijk met de titel vandoor zou gaan. Een angst, zo weet ik uit zeer betrouwbare bron, volledig ongegrond is. Het enige dat HFC’15 graag wil is met het eerste team in de standaardklasse uitkomen. Want zo weet men ook in Hoogkerk, wat een keer weg is komt nooit meer terug. En dat laatste wil men in het ‘Suikerdorp’ graag voorkomen en zodoende heeft het zijn hoop op de verenigingen in zondag 5D gevestigd. De hoop dat die bij de KNVB kenbaar willen maken dat de Hoogkerkers welkom zijn in hun competitie.Natuurlijk weet iedereen dat er regels zijn opgesteld om uitgevoerd te worden. Maar waarom blijft een KNVB stug vasthouden aan een regel waar ze niemand een plezier mee doen. HFC’15 niet omdat die met deze selectie echt de derde klasse niet in kunnen. En ook zondag 5D doen ze er geen plezier mee want daar zitten elf verenigingen met een waardeloze competitie opgescheept. En dan mag iedereen er van vinden wat hij of zij wil maar een conclusie is voor mij helder. Er zijn in dit geval alleen maar verliezers want KNVB, ga in gesprek met HFC’15 en de verenigingen in zondag 5D want anders zijn jullie misschien wel de grootste verliezer….