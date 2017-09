32-0: Als jeugdleider moet je je diep schamen

Dit weekend hadden we weer overal het bekervoetbal. Van groot naar klein en de mega uitslagen kwamen weer voorbij.Zaterdag was het weer raak wat de grote uitslagen betrof. Een duelletje bij de O-9 werd 30- 1 en een ander kraker leverde de thuisploeg een zege met 32-0 op. Uitslagen die voortkomen uit het nog op willekeur indelen van teams waarbij ik niet begrijp dat verenigingen aan deze onzin meedoen. Eigenlijk snap ik het ook wel want het is zo heerlijk gemakkelijk wanneer de oefenpotjes, want zo worden de bekerduelletjes vaak genoemd, voor je geregeld worden en je dus ook niet moet zeuren. Dat je dan soms na twee duels al zestig goals tegen hebt en een keer hebt mogen scoren mag dan geen probleem zijn. Althans dat is in het geval van de nieuwe beleving van de club van Jan Dirk van der Zee, in de volksmond ook wel KNVB genoemd. In de plannen draait het namelijk om het feit dat de jeugd weer het plezier in het voetballen moet terugkrijgen. Iets wat velen die de laatste jaren op de velden wat vreemd over komt. Maar die zullen dan wel iets gemist hebben want als er namelijk een ‘club’ voetballers geen plezier uitstraalt is het ons vlaggenschip, het Nederlands elftal wel. Daar straalt het chagrijn er van af maar toch niet bij de duizenden jeugdige voetballers die de laatste jaren over de velden mochten rennen. Maar het kan zijn dat ik, en velen met mij iets hebben gemist want alles weten maakt soms wel maar ook niet altijd gelukkig.Maar de bekerwedstrijden, ik kan mij niet echt meer herinneren of die er in mijn tijd als jeugdspeler er al echt waren. Later als jeugdtrainer kwam het dacht ik wat opzetten maar echt veel indruk heeft het dus niet gemaakt. Want als jeugdtrainer, en daar was ik zeker niet de enige in, stelde je een eigen voorbereidingsprogramma samen. Dit omdat je voor je team een logische opbouw en geen hotseknotsbegoniapotjes waar niemand wat aan had. Maar daar wordt tegenwoordig maar weinig van begrepen want wanneer je als leiders van teams het samen toestaat dat een duel van 2x 20 minuten in 32-0 of 30- 1 eindigt dan moet je je als leider diep schamen. Want in het nieuwe concept draait het dus helemaal niet op plezier. Ja, het draait om het plezier voor een team en een ander team wordt, en ook door de eigen begeleiding, de vernieling in gedraaid. Want dat wordt een leuk kringgesprek op school, en Jantje wat heb jij gedaan met voetballen. Met 32-0 verloren juf maar geeft niet want volgens de nieuwe regels die ze ons hebben verteld gaat het om het plezier wat we moeten hebben.Hadden de leiders bij een stand van 10- na twaalf minuten niet door dat ze beide teams hadden moeten mixen zodat, en wat toch de opzet van de club van Jan Dirk is, iedereen misschien een bal had geraakt. Daar spraken we zaterdagmorgen over met een aantal voetballiefhebbers en we kwamen samen tot de conclusie dat het alleen maar draait om het willen winnen. En dat veranderd nooit