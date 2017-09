Kantinevrijwilliger zijn is gewoon leuk .

Zaterdagmorgen vond ik mij ‘opeens’ terug in de voetbalkantine van de SV Bedum. Nu gebeurt dat wel vaker maar nog nooit stond ik daar achter de bar om koffie, broodjes en snoep te verkopen. .Nadat ik in juni aan het Walking Football ‘Bedumstyle’ had geproefd werd ik per 16 augustus serieus lid van een clubje mannen , dat nog graag tegen een balletje trapt. Maar serieus lid betekend voor mij ook dat ik mij aanmeldt als vrijwilliger bij de vereniging waar ik in dit geval voetbal. Dit omdat ik ben opgegroeid met het idee dat je binnen de vereniging waar je lid van bent je als het qua tijd kan vrijwilligerstaken uitvoert. Dat zorgde zaterdag daarom voor een vroege douchebeurt omdat ik om 08.00 uur in de kantine van de paarshemden werd verwacht. Ik moet zeggen dat ik wel even aan Pipi Langkous haar uitspraak moest denken. Ik heb het nog nooit gedaan maar denk wel dat ik het durf en kan. Na de eerste uitleg van Harry en Anno gingen we van start met de voorbereidingen op de dingen die gingen komen. Zo werden de koffieapparaten aan de praat gebracht, de ranja op de juiste smaak bereidt en de eerste broodjes gesmeerd. Kortom, werk aan de winkel genoeg voor twee personen. Al vlot kwamen de eerste ‘klanten’ binnen voor uiteraard koffie of thee want dat zijn op de vroege ochtend drankjes die voor velen als een ‘ik wil wakker worden medicijn, dienen. Het mooie aan de kantineactiviteiten in Bedum is dat de kassa mooi computer gestuurd is zodat Harry als ‘opperhoofd’ van de kantine snel alles inzichtelijk heeft wat er verkocht is en daardoor weer besteld moet worden. En ook het hoofdrekenen wordt tot bijna nul gereduceerd want ook dat geeft het ‘rekenwonder’ feilloos aan. Ondertussen had ik ook een paars poloshirt gekregen want in Bedum, en vast ook elders, gaat men ook achter de bar voor uniformiteit. Natuurlijk waren de opmerkingen vervolgens niet van de lucht omdat velen niet wisten dat ik sinds kort deel uitmaakt van de Old Stars van SV Bedum. De opmerking, jij en Walking Football waarbij je alleen mag wandelen, past toch niet. Een opmerking die inderdaad klopte want was het alleen wandelen geweest was ik absoluut geen lid geworden. Maar in Bedum is een sprintje trekken zonder bal toegestaan waardoor het toch even wat meer bij het voetballen blijft. Maar gezien de geluiden wordt daar niet overal zo over gedacht en dat mag natuurlijk. Maar het mooie van mijn lidmaatschap van de Old Stars is dus ook nog eens dat ik een nieuwe taak als vrijwilliger ontdekte. Was dat vroeger op het gebied van training geven of een wedstrijdje fluiten nu kwam daar de kantine bij. En eerlijk is eerlijk, ik snap niet dat verenigingen daar steeds lastiger mensen voor kunnen krijgen, Want het is namelijk absoluut leuk om achter de bar te staan. Maar ik denk dat ik het wel begrijp omdat het voor velen het onbekend zijn met iets is wat ze tegenhoudt. En dat is jammer want laten we wel zijn, voor veel verenigingen is de kantineomzet een belangrijke bron van inkomsten. Dus denk ik dat ik niet alleen voor SV Bedum praat wanneer ik zeg dat vele handen ligt werk maken want om heel eerlijk te zijn op zaterdagmorgen in een kantine met je tweeën betekent dat je minimaal twee handen tekort komt……..