Bij een zege met dubbele cijfers kwam driekwart van de goals van de eigen helft

Vanmiddag, woensdag 6 september, kreeg ik iets te horen waar ik al bang voor was. ‘Gisteravond werd er een 6x6 wedstrijd gespeeld waar een team met dubbele cijfers heeft gewonnen. Van het dubbel aantal doelpunten werd 3/4 deel gescoord vanaf eigen helft door spelers met een goed schot in de benen. Vreemd maar dit verbaast mij, en velen met mij, niets. Want velen hadden dit namelijk wel verwacht Van het KNVB idee, meer spelers in balbezit kwam in dit duel helemaal niets terecht. En dit gaan we nog veel vaker horen de komende periode. De ploeg met spelers met een goed schot in de benen gaan wedstrijden winnen.”Het bovenstaande is de tekst van een van mijn bronnen die ik in de loop der jaren heb leren kennen. Een bron die ook nu geen onzin verkoopt omdat datgene wat hij vertelt inderdaad veelvuldig voor gaat komen. Niet bij de verenigingen waar men een sterk O- 6-team kan selecteren maar wel bij de clubs die die mogelijkheden niet hebben en blij mogen zijn wanneer ze een dergelijk team in het veld kunnen brengen. Jammer noemde mijn bron het en hij vertelde erbij dat de kinderen graag een wedstrijd wilden winnen en hoe interesseerde ze niets. Bizar eigenlijk dit verhaal omdat het een verhaal is wat ik meer heb gehoord en ook nog meer ga horen. Want zo was daar zaterdag een 23-0 wedstrijd waar voor niemand iets leuks aan te ontdekken viel. Ergens in het voorjaar zag ik een keer een pot gestoken in een nieuw jasje. Niet om aan te gluren omdat er twee spelers van een vijftal op doel liepen te knallen en de drie overige spelers er voor spek en de bekende bonen bijliepen. Maar in de columns van de voorzitter van de KNVB komt het woord plezier steeds weer naar voren. Er moet veel gescoord worden want dat geeft onze kinderen het nodige plezier. Dit weekend nog hoorde ik een oud-voetballer en nu opa zeggen, de overwinning met 2- 1 gaf mij meer voldoening dan een overwinning met dubbele cijfers. En zo is het precies want het plezier zit toch echt in winst en verlies. Want ook in de nieuwe plannen van JDVDZ en zijn volgers kun je niet winnen wanneer je niet weet wat verliezen is. Want veel scoren mag leuk zijn voor de ‘verbeteraars’ maar als team een ‘bloed/zweet/tranen-duel over de streep trekken heeft mijn voorkeur. Iets waar velen niets van zullen begrijpen maar dat is dan maar zo. Precies als mijn bron heb ik jarenlang gevoetbald en doe dat sinds juni weer. Gewoon omdat ik het leuk vind om met leeftijdsgenoten, en ouder, tegen een bal te trappen. Maar wat is gebleven is dat ik wil winnen. En ik proef dat bij de andere voetballers ook. Want natuurlijk stapt de winnaar vrolijker van het veld dan de verliezer. Want zo zijn wij als voetballer nu eenmaal opgegroeid. Daarom wil ik ook niet horen dat de jeugd het plezier in het voetballen terug moet krijgen door deze nieuwe spelvormen. Spelvormen die voor BVO’s en de grotere verenigingen mooi zullen zijn maar voor de kleinere verenigingen de doodsteek voor hun jeugdafdeling zullen zijn.