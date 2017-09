Om ze maar stil te houden draai ik aan de volumeknop in de auto. De muziek op 100% NL is vreselijk, maar dat is nu van minder belang. Het overstemt voor even het geschreeuw op de achterbank. Kwart over acht op een zaterdagochtend. Hoe is het mogelijk dat er nu alweer zoveel energie zit in die kleine bengels? We zijn op weg naar Stadskanaal, de verste uitwedstrijd van het seizoen. Of de KNVB gek geworden was, was de vraag van één van de ouders. Helemaal naar Stadskanaal vanuit Bedum op zaterdagochtend, dat is toch geen doen? Waarom niet gewoon naar de Stad of pak ‘m beet Appingedam?door : Kick MulderHoe anders was het nog een aantal jaren geleden. In de spelersbus of kleinere busjes waren het voor de jeugdelftallen van FC Groningen altijd verre uitwedstrijden. Heerenveen of Emmen, dat was praktisch een thuiswedstrijd. We hadden zo onze eigen rituelen om het gezellig te maken tijdens deze dagenvullende uitwedstrijden. Trainer Erwin van de Looi bracht standaard de gevulde koeken mee, Bert de Boer had een adresje bij de slager voor zijn metworst en Diedrich Streuper sneed de kaas al op de vrijdagavond voor vertrek. Mooie tijden. Met de bus naar De Herdgang of naar Papendal. De Toekomst was ook altijd leuk. Sjaak Swart, Robbie de Wit, er zaten altijd bobo’s in de bestuurskamer met prachtige verhalen over vroeger. Leuk dat de boertjes uit het hoge Noorden af en toe even langskwamen. Behalve als je de punten meenam uit Amsterdam, dan was er na afloop niemand meer te bekennen. Dan moesten we het doen met de zelf meegebrachte Aquarius. Als Ajax wel won, werd je hooguit gecomplimenteerd met ‘de leuke keeper die opgesteld stond’…Hoe langer de reis duurde, hoe kleiner overigens de kans was op succes. De pubers van de jeugdopleiding lagen op de heenreis soms al te slapen in de bus. Het eerste half uur waren ze vaak niet vooruit te branden, het leed was dan al vaak geschied. Een vaste stop bij de Hajé op de A6 veranderde dit feit tot grote ergernis van Van de Looi ook maar zelden.Nee, dan naar Stadskanaal met jongens van nog geen 10 jaar…Die komen stuiterend uit de auto’s en nemen ook gewoon de punten mee naar huis. Wat een verschil met de bijna profs uit de opleiding van de FC...