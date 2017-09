De ‘Baywatcher from Engelbert ‘ was weer terug en dat hebben de Old Stars van Bedum geweten. Want de 'zweep ging er deze woensdagmorgen even flink over ......Voor de Old Start van SV Bedum stond woensdagmorgen alweer de vierde training op het programma. Een speciale training want waar de eerste drie trainingen nog zonder de ‘Baywatcher from Engelbert ‘, trainer Nanno Kranenborg, afgewerkt moesten worden was de ervaren trainer vanaf nu weer beschikbaar. De trainer van de Oldstars had zijn taak als badmeester in Engelbert namelijk weer volbracht. Bij aankomst in de kantine van SV Bedum was duidelijk te merken dat de ‘trainert’ er weer was. Een fluitsignaal was namelijk voldoende om de ruim twintig kakelende Old Stars tot stilte te manen. Nanno had namelijk een aantal mededelingen over toernooien en afgezegde toernooien waar vervolgens even over werd gediscussieerd. Niet te lang want ook Massoud kreeg nog even het woord over het plan om met een aantal Old Stars naar zijn geboorteland Iran te reizen. Kortom, al voor de daadwerkelijke training was de groep al volop in beweging. Iets wat even later op het veld werd voortgezet. Een veld wat door de natuurlijke sproei installatie, in de volksmond regenbui genoemd, en de sterke wind aardig snel genoemd mocht worden. Na de gebruikelijke oefeningen die nodig zijn om de spieren wat soepeler te maken werden er vervolgens wat baloefeningen die de meeste liefhebbers wel konden bekoren. Heel af en toe was er wat ruzie met de bal maar dat lag uiteraard meer aan de wind en het gladde veld dan de acteurs . Na het positiespel, waar een beetje voetballiefhebber geen genoeg van kan krijgen wanneer het een beetje loopt, werd het natuurlijk de hoogste tijd voor een partij. Door meer dan twintig Old Stars werden het vier partijen die door Nanno werden samengesteld. Ondertussen had Cor de training al verlaten. De kuitblessure van de technicus was toch weer gaan opspelen. Gezien het feit dat er geen ‘Eva Caneiro’, de oud-teamarts van Chelsea, op sportpark Bedum ronddartelde moest Cor dus besluiten om de douchecabines op te zoeken. Een aderlating voor een van de vier teams want een speler met het actieradius van Cor wil iedereen wel in zijn team. Ook met mijn actieradius was deze woensdagmorgen wat mis want een verkeerde beweging zorgde voor een pijnscheut in mijn rechterlies. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er deze woensdagmorgen al niet echt lekker inzat. Vanaf de training van 30 augustus tot die van vanmorgen had ik het dusdanig druk dat mijn looptrainingen er eigenlijk bij in waren geschoten. Dat geeft maar weer eens aan hoe belangrijk lichaamsbeweging is en je dus niet vanuit het niets moet denken dat je als 60-jarige nog 30 bent. Dus wat dat betreft heb ik mijn lesje weer geleert maar heb ik wel genoten van de eerste training o.l.v. Nanno Kranenborg ook wel genoemd , de ‘Baywatcher from Engelbert ‘