Ik hoop dat de ‘Fred Flintstone’ van het amateurvoetbal snel aan zijn laatste velletjes toe is…

iets dan lof voor de KNVB waar het gaat over deWant het doorzenden van het wedstrijdformulier naar de verslaggever in het veld werkte prima. Even je telefoonnummer doorgeven aan de wedstrijdcoördinator en een paar seconden had je alle gegevens paraat.Wat dat betreft dus niets dan lof voor de KNVB wat betreft deDan ga je vervolgens hopen dat er nog meer prima dingen naar buiten komen en waar we natuurlijk niet het Gullit-filmpje mee bedoelen. Want Ruud was een prima voetballer maar daarna heeft hij maar weinig spectaculairs weten te bereiken als trainer. Want zijn successen in Engeland behaalde hij met spelers waar ook ‘Jopie Winterwortel’ successen mee had weten te behalen. Maar helaas bleef het bij het goede nieuws rond de nieuwe app want daar was hij weer, een zweverige column, http://www.knvb.nl/info/37695/column-jan-dirk-vd-zee-digitale-revolutie-bij-de-knvb , van onze directeur –amateurvoetbal van de KNVB. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dacht dat Jan Dirk al wat langer in functie maar de Gorredijker is nog maar zijn derde jaar ingegaan. Hoewel, nog maar. Voor sommige managers/directeuren is dat lang want niet zelden komt er na een paar jaar weer een nieuwe uitdaging voor bij. Dan zitten er in het schrijfmapje nog wel een paar velletjes maar willen ze daar niet meer op schrijven. Maar ook deze keer zweefde het er weer over want Fred Flintstone kwam zelfs voorbij. Maar er was een andere opmerking die mij deed beseffen dat Jan Dirk geen idee heeft wat er speelt in het amateurvoetbal. De opmerking was:Wanneer je dat leest dan vraag je je toch ernstig af wanneer JD eens echt het veld ingaat. Wanneer gaat de directeur eens op bezoek bij de kleinere clubs om te horen wat de problemen in de bovenbouw zijn. Want we weten toch allemaal dat bijbaantjes, studie en het stappen een zware wissel trekt op het hebben van teams in de bovenbouw van een jeugdafdeling. Dat is op dit moment het geval en zal ook niet anders worden. Kijk maar om je heen en je weet het. De grotere verenigingen hebben alle categorieën goed bezet en bij de kleinere is dat maar incidenteel waarbij er te vaak meer naar kwantiteit dan kwaliteit gekeken wordt. Maar onze ‘Fred Flintstone’ van het amateurvoetbal wil dat gaan veranderen… Ik hoop dat hij snel aan zijn laatste velletjes van zijn schrijfblokje toe is…..