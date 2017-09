Als scheidsrechter moet je geen onderdeel van de derde helft WILLEN zijn.

Het artikel http://www.puurvoetbalonline.nl/columns/11862-mijn-weekendmoment-aan-arbiters-zonder-privechauffeur-wordt-geen-alcohol-meer-geschonken.html lokte uiteraard de nodige reacties uit en wat natuurlijk ook de bedoeling was.Mijn ‘weekendmoment’ van deze week zorgde voor reacties uit diverse hoeken. Iets waar ik alleen maar blij mee was. Want het was deze keer een serieus moment waar het over ging. Het ging over personen die een vergoeding krijgen voor hum aanwezigheid, nog wat kilometercentjes krijgen en een bond vertegenwoordigen en waarvan er zijn die denken dat ze na afloop de plaatselijke artiest moeten uithangen of dat ze onder het genot van meerdere glaasjes gerstenat even moeten vertellen hoe goed ze hadden gefloten. Daar ging het weekendmoment een beetje over en waar zoals gezegd reacties opkwamen. Ik moet zeggen dat ik ook via Facebook had kunnen reageren maar die fase is voorbij. Puurvoetbal is mijn website waar ik vanaf nu ook mijn commentaar op de commentaren die ongetwijfeld gaan komen op datgene ik schrijf ga plaatsen. Niet meer op de sociale media maar alleen op Puurvoetbalonline als ik tijd maar vooral zin heb. En vooral dat laatste want ook op dit weekend kwamen er weer commentaren binnen waar ik van dacht, waar gaat het over. Op het roken op een sportcomplex staat over tijdje je bijna een gevangenisstraf te wachten maar over het onderwerp alcohol achter het stuur wordt bijna anders gedacht. Want vanuit de scheidsrechtersclub werd er direct gekeken naar de spits, keeper, elftalleider van een team. Die deden het toch ook en waarom een arbiter dan niet. Natuurlijk mag dat niet en iedere ‘idioot’ die met drank op achter het stuur kruipt, moeten ze zijn rijbewijs afnemen en nooit weer teruggeven. En natuurlijk ligt daar de verantwoordelijkheid bij een ieder zelf. En ook verenigingen moeten het niet willen dat eigen leden met meer dan het toegestane promillage achter het stuur kruipen al hoeven ze maar 500 meter te rijden. Maar er was een passage in een commentaar die ik pas echt bizar vond. ‘Eigenlijk is dit heel erg triest, de arbiter heeft een biertje nodig om al het ‘gezeik’ te kunnen vergeten. Vreemd, wanneer ik alleen maar ‘gezeik’ zou horen was ik na de formaliteiten te hebben vervuld snel vertrokken. Wegwezen uit een omgeving waar ik alleen maar ‘gezeik’ had gehoord en ging ik snel naar huis waar het koud biertje of een bacootje, of in mijn geval een spa rood, mij een ‘zeikmiddag’ snel zou doen vergeten. Daarom vond ik het raar dat er vanuit die hoek zo gereageerd werd. Als verslaggever ben ik niet het type dat na een wedstrijd blijft hangen. Ik zou niet weten waarvoor. Als oud- voetballer weet ik dat de derde helft bij veel verenigingen een bron van inkomen is. Maar waarom je daar als scheidsrechter, en dus KNVB-official, onderdeel van moet zijn is mij een raadsel.