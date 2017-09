Mijn weekendmoment : Aan arbiters zonder privéchauffeur wordt geen alcohol meer geschonken.

Ieder weekend gebeurt er rond het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar nog vaker met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.We zijn weer officieel begonnen aan weer een nieuw voetbalseizoen. Een seizoen wat ook weer zijn ‘weekendmomenten’ zal gaan opleveren en wat dit weekend al direct weer raak was. Want er kwamen weer de nodige momenten voorbij zoals het keurig op tijd beginnen in Bedum, het prima werken van het doorsturen van het wedstrijdformulier, het prima weer of het benoemen van een fraai natuurgras en een te droge kunstgrasmat. Maar al deze onderwerpen kwamen niet door de ‘ballotage’ voor mijn weekendmoment. Zoals iedereen die zijn ogen en oren open heeft hoor je weleens zaken die je eigenlijk niet wilt horen. Zo ging het dit weekend ergens op een complex opeens over hoe een arbiter zich als gast bij een club behoort te gedragen. Ik moet zeggen dat was wel een onderwerp wat mij aansprak. Want precies eender dan meer mensen hoor ook ik de verhalen van arbiters die met meer dan het toegestane promillage aan alcohol ‘gewoon’ achter het stuur stappen. Voor mij totaal ondenkbaar maar wat helaas te vaak gebeurt. Want iedere keer dat zoiets gebeurd is een keer teveel. Maar werd er gezegd, ligt hier ook een taak van de vereniging. Een opmerking waar ik eens over ging nadenken. Iets wat niet heel lang duurde want natuurlijk ligt hier een taak van een club. Want heel simpel, wanneer een arbiter die zonder privéchauffeur het sportcomplex op komt lopen kreeg van mij geen drup alcohol. We hebben op dit moment onze mond vol over het rookvrij maken van sportcomplexen maar laten arbiters met de ‘vol huiswaarts keren. Hoe hypocriet kunnen we zijn want waar roken en sport niet samen gaan zou dat ook moeten gelden voor de combi alcohol en sport. Natuurlijk snapt iedereen dat het zo niet werkt want een voetbalclub draait voor een groot gedeelte op zijn kantine-inkomsten. Maar de combi alcohol bij een scheidsechter die huiswaarts moet met zijn auto, fiets of een ander vervoermiddel kan dus niet. Dus wat mij betreft kan er een regel aan het gebeuren in een kantine worden toegevoegd: Aan arbiters zonder privéchauffeur wordt geen alcohol meer geschonken.