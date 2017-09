Straks durft niemand meer een sliding te maken. Bye bye top 100 FIFA

Straks durft niemand meer een sliding te maken. We zijn helemaal van de pot gerukt met het voetbal in Nederland: Ku(ns)tgras, nieuwe wedstrijdvormen, geen tackles meer. Bye bye top 100 FIFA.Bovenstaande reactie kreeg ik op de een link, https://www.ad.nl/binnenland/uitspraak-over-vuile-sliding-bij-amateurs-kan-grote-gevolgen-hebben~ad8f2210/ , van een artikel uit het AD. Het artikel ging over een straf voor een sliding op de bal in het amateurvoetbal die door een hoge rechter hard werd bestraft met een werkstraf en 9.000 euro boete. Dat zorgde natuurlijk voor reacties want bij het lezen van het artikel ga je echt wel even denken van, het is toch geen 1 april. Want wat je leest doet je beseffen dat wanneer deze straf daadwerkelijk doorgevoerd wordt het hek van de dam is. Dan gaat de werkloosheid in ons land namelijk drastisch naar beneden. Want bij politie en justitie zullen ze dan ‘handen en voeten’ tekort gaan komen om ieder weekend met dit soort zaken aan de slag te gaan. Op 8 december 1889 richtte Pim Mulier de Nederlandse Voetbal- en Atletiekbond op. Vanaf die tijd worden er dus ook al slidings en tackles uitgevoerd. Slidings en tackles waar bijvoorbeeld Theo Laseroms, Rinus Israël, Wim van Hanegem en Johan Neeskens meesters waren. Maar ook in je eigen omgeving had je spelers die je op dat gebied wel om een boodschap kon sturen. Jongens zoals de helaas al overleden Jan Knol en Rene Smits en ook Watze Zwaagman had een blocktackle in huis waar met ontzag over werd gesproken.Als deze bovengenoemde straf echter doorgaat dan is dat een volgende ‘verpampering’ van ons voetbal. Dan laat je het als speler wel om een sliding/tackle uit te voeren wil je geen boete en werkstraf riskeren. Op kunstgras vergaat je de lust om een sliding uit te voeren al sinds het bestaan van deze nepvelden. Maar nu de hogere macht zich er ook nog eens mee gaat bemoeien is het hek helemaal van de dam. Want een sliding maken, wat ons jaren geleden op fraaie wijze door Daan Gonlag werd geleerd, zal binnenkort voltooid verleden tijd zijn. Want geen voetballer is ‘gekke Eppie’ door een zware sanctie te riskeren. Dan is het simpel, lekker laten gaan de directe opponent en wordt de voetbalsport weer een belangrijk onderdeel ontnomen. Iets wat steeds vaker gebeurt in voetbal wonderland. Kijk naar de nieuwe wedstrijdvormen bij de jongere jeugd, het geven van trainingen via een App of nu dit en je weet dat er in het buitenland gedacht wordt dat we in Nederland het spoor bijster zijn. Want laten we eerlijk zijn, een aantal jaren geleden waren we nog toonaangevend in voetballand maar nu zijn we ‘ neergestort’ op plaats 36 en is het einde van deze vrije val nog niet in zicht. Maar gelukkig is daar het plan ‘Winnaars van Morgen’ nog. Een plan wat al een jaar ergens in een kast ligt en waar niets mee gebeurt. Geen slidings meer, het zal even wennen zijn. Of zullen we met elkaar afspreken dat we stoppen met het voetballen te ‘ vermoorden’……