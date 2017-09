Mijn weekendmoment: Nieuw pasjessysteem ? Foto’s zijn verwisselbaar hoor

Ieder weekend gebeurt er rond het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect maar nog vaker met verbazing of afgrijzen naar kijkt of luistert.Zaterdag 26 augustus begon voor mij het voetbalseizoen weer een beetje. De eerste contacten voor de voetbalbijlage van de Koerier werden gelegd en er was een toernooi in Ulrum waar FC LEO, Eenrum en Zeester bij VVSV’09 te gast waren. Een toernooi met flink wat bekenden binnen en buiten de lijnen zodat er voldoende te bespreken viel zoals het nieuw beleid van het pasjessysteem. Dat gaat vanaf het komend weekend allemaal via een app gebeuren want nog even en wij bedrijven ook de liefde via een speciale app. Want toevallig hoorde ik het nieuws dat ‘we’ via een speciale app ook al een plaats in de rij voor een attractie in de Efteling kunnen reserveren.Maar even terug naar de wedstrijdapp van de KNVB die, zo hoorde ik zaterdag, niet helemaal waterdicht is. Nog duidelijker, die is zo lek als een vergiet met duizend gaten. Want iemand liet mij zien hoe het werkt bij dit nieuw seizoen. Opeens was ze namelijk een foto van haar tegengekomen omdat ze als jeugdleidster/ speelster uiteraard ook een spelerspas heeft. Een foto die van haar facebookpagina was ‘geplukt’ maar niet door de persoon in kwestie was geplaatst. Ik vond dat vreemd maar kon er verder niets mee omdat ik mij over de grappen en grollen van de bureaucraten in Zeist, Zwolle niet eens meer wil verbazen. Maar toch, het werd nog gekker toen ik een dag later een bericht kreeg waardoor ik toch ‘getriggerd’ werd. Het bericht liet namelijk lezen dat er bij de club waar de berichtgever actief is spelers waren die al een paar keer hun foto op hun spelerspas hadden gewijzigd. Want dat is het nieuwe aan het systeem, dat kunnen de leden allemaal zelf doen. Dus kort gezegd, de leden van de KNVB ‘plakken’ zelf een foto op hun spelerskaart. Iedereen mag zelf bedenken tot welke conclusie wij kwamen maar ik zal een handje helpen. Of de KNVB gaat iedere week de foto’s controleren, of er komt vanaf 1 september een blokkade op het verwisselen van foto’s of het wordt een zootje. Ik moet zeggen, ik hoop op de tweede maar vrees voor de derde optie. Want nog nooit is het pasjessysteem waterdicht geweest. Nooit omdat er vooral bij reserveteams bijna niet gecontroleerd wordt zodat geschorste spelers of niet leden gewoon mee kunnen doen. Dat zal nu niet anders zijn want ook nu worden de nodige formaliteiten niet uitgevoerd om de doodeenvoudige reden dat men daar geen zin in heeft. Het merendeel van de clubarbiters heeft namelijk schijt aan de regels van de bond zodat het in de donkerste spelonken van het amateurvoetbal een zootje is. Maar het zal wat gekost hebben het invoeren van weer een nieuw systeem wat niets gaat oplossen maar waar ik wel van hoop dat de wedstrijdformulieren nog wel gewoon uit de printer rollen. En voor de rest , de topscoorder van het ene team, 'Jopie Schraapmijdewortel' die er al 25 in heeft liggen, kan 'gewoon' op de kaart van 'Paulos Winterwortel, die geen deuk in een pakje boter trapt, in het andere team meespelen. Of er moet al snel wat veranderen binnen een logge organisatie wat de KNVB al jaren bewijst te zijn.