Je zal je oefenprogramma maar rond hebben

Het onderstaande was woensdag een bericht wat ik op facebook plaatste en de reacties bleven niet uit:Gisteren was ik wat aan het scrollen op mijn telefoon en zag ik een ‘leger’ aan voetbalwedstrijden voorbij komen die geen doorgang konden vinden. Wedstrijden als voorbereiding op weer een nieuw seizoen waarin er prijzen te verdienen zijn in de vorm van een kampioenschap, promotie of klassenbehoud. Je mag tegenwoordig op dat gebied niet veel meer vreemd vinden maar daar denk ik toch anders over. Dat is niet in het kader van alles was vroeger beter maar wel in het kader van wat heb je voor je vereniging over. Een vereniging waar diverse vrijwilligers voor actief zijn. Daar moest ik opeens aan denken toen ik de rits aan ‘afgelaste’ duels zag. Duels die door leiders/trainers al vroegtijdig worden geregeld waarbij de trainers/leiders echt wel weten wie wanneer op vakantie is. En ook weet een trainer of leider prima wanneer de spelers moeten werken en wat natuurlijk een reden kan zijn om niet over een natuur of kunstgrasveld te dartelen. Maar ik ben het met een teamleider eens die de opmerking plaatste het vreemd te vinden dat een team op zaterdag 2 september ‘gewoon’ in de beker kan spelen maar op dinsdag 5 september niet vriendschappelijk omdat er spelers zijn die ‘opeens’ andere ‘verplichtingen’ hadden. Gisteren sprak ik een trainer en die noemde dat punt ook, trainer ik heb andere verplichtingen want mijn schoonmoeder is jarig. Je lacht je broek bijna aan flarden want vroeger ging je op je eigen verjaardag gewoon trainen. Nu is dat laatste iets wat iemand zelf moet weten maar dat steeds vaker de prioriteiten elders liggen staat buiten kijf. Velen denken het maar zeggen het niet maar wanneer ik zo weinig voor mijn hobby over zou hebben zou ik ogenblikkelijk stoppen. Want een hobby moet je toch plezier geven en moet je niet als een verplichting zien.In mijn periode als jeugdtrainer hadden de meeste trainers/leiders hun oefenprogramma van de zes weken van voorbereiding ruimschoots op tijd klaar. Zes weken van voorbereiding wat toen door de KNVB bijna verplicht werd gesteld. Wat dat werd er op de cursus bijna ‘ingeramd’ door de heren docenten. Niet op een vervelende wijze maar het werd wel verteld. Dat zorgde dat je in mei je trainingsprogramma+oefenduels gereed had. Een programma dat iedere speler/speelster meekreeg zodat men wist wanneer er een activiteit was en je als trainer wist wie wanneer door werkzaamheden niet kon trainen of spelen.Dat laatste is nu allemaal anders is datgene wat je leest en hoort wanneer je het aantal afgelastingen bekijkt. Tegenwoordig mogen te veel trainers en leiders blij zijn dat een door hun vastgestelde oefenduel doorgang kan vinden zodat zij niet de kastanjes uit het vuur, lees het melden dat ze niet met hun team kunnen komen, hoeven te halen voor spelers die andere zaken belangrijker vinden dan een gedegen voorbereiding op een nieuw seizoen