JDVDZ en de Oranje Leeuwinnen …. Geen juiste combinatie

De column http://www.knvb.nl/info/37439/column-jan-dirk-vd-zee-een-mooie-competitie is er weer eentje uit de koker van de directeur amateurvoetbal JDVDZ. Een column waaruit blijkt dat de directeur maar wat lukraak schrijft.In de column van Jan Dirk kwam ik de volgende passage tegen:Dat is een wat vreemde passage wanneer je naar onderstaande selectie kijkt. Dan blijkt dat het merendeel van de dames, en zeker van de basiself, al lang en breed in het buitenland voetbalt:Doel: Angela Christ (PSV/FC Eindhoven), Loes Geurts (Paris Saint-Germain), Sari van Veenendaal (Arsenal)Verdediging: Mandy van den Berg (Reading FC), Sheila van den Bulk (Djurgårdens IF), Kika van Es (Achilles '29), Stefanie van der Gragt (Bayern München), Dominique Janssen (Arsenal), Desiree van Lunteren (Ajax), Liza van der Most (Ajax), Kelly Zeeman (Ajax)Middenveld: Anouk Dekker (Montpellier HSC), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Jill Roord (FC Twente), Sherida Spitse (FC Twente)Aanval: Lineth Beerensteyn (FC Twente), Sisca Folkertsma (PSV), Renate Jansen (FC Twente), Vanity Lewerissa (PSV), Lieke Martens (FC Rosengård), Vivianne Miedema (Bayern München), Shanice van de Sanden (Liverpool).Wat dat betreft is JDVDZ een mooie afspiegeling van de ‘evenementsupporter’ die de ene week bij het EK Vrouwenvoetbal en een week later bij het WK Klootschieten op de tribune zit. Niet met kennis van zaken maar gewoon omdat het leuk is om als een oranje geverfde klomp op de tribune te zitten. Dat laatste deed Jan Dirk niet want als ‘amateurbaas’ mocht hij op stand zitten naast Mark en Edith die voor de finale even waren komen invliegen.Leuk voor Jan Dirk die zo slim was om daar in weer een zweverige column maar niet over te schrijven.Maar het gaat volgens de Gorredijker helemaal goed komen met het vrouwenvoetbal want ‘we’ zijn al een aantal jaren bezig met het plan Vrouwenvoetbal 2020. Maar toch Jan Dirk, als je weer een keer over het vrouwenvoetbal en de Oranje Leeuwinnen schrijft…. Lees je even beter in…..