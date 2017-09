De smartphone: Met ingang van dit seizoen een te belangrijk onderdeel in het veldvoetbal.

Er gaat weer eens wat veranderen in het amateurvoetbal. De spelerspassen verdwijnen in de ‘verbrandingsoven’ en we stappen over naar het via de smartphone controleren van de spelers.Aan het begin van ieder seizoen maken we in voetballand wonderland wel wat nieuws mee en dat is nu niet anders. We gaan het meemaken dat de smartphone op grote schaal zijn intrede gaat doen. Was het een paar jaar geleden nog dat verenigingen op het sportcomplex een laptop of computer hadden staan, nu wordt er verwacht dat de officials, wat arbiters zijn, in het bezit zijn van een smartphone. Dit om, via een te downloaden app, de spelers die voor hun neus staan te vergelijken met de foto die er via de app tevoorschijn komt. Een verandering met weer gevolgen hoorde ik deze week van een arbiter. Gevolgen in de zin van dat er weleens scheidsrechters konden zijn die gingen zeggen, neem voor mij maar een ander. Ik heb geen smartphone en ben ook niet van plan om er eentje te kopen. Iets waar ik mij wel iets bij kan voorstellen. Die dingen, waar je ook nog mee kunt bellen, kosten klauwen geld en helemaal als ze niet aan een abonnement gekoppeld zijn is het aanschaffen van een aardige rib uit je lijf.Toen het digitaal wedstrijdformulier zijn intrede deed zijn er arbiters alleen om die reden gestopt. Arbiters die niets hadden met een computer en daar ook niet voor open stonden. Ook dat begrijp ik. Want om eerlijk te zijn voor april 2008 had ook ik nog nooit een mail verstuurd en had ik geen idee wat kopiëren, plakken en knippen op een pc precies betekende. En dat heb ik ook met mijn smartphone, van veel van zijn ‘grappen’ zoals apps downloaden begrijp ik niets. Daarom kan ik mij ook wel verplaatsen in de, met alle respect, al wat oudere arbiter. Die heeft er misschien wel helemaal geen zin in dat hem de aanschaf van een smartphone door zijn strot’ geduwd wordt. Dus was er de vrees van de arbiter dat er van zijn oudere collega’s zouden zijn die daardoor zouden gaan stoppen. Maar opeens moest ik aan Martine denken die op haar werk ook met een nieuw systeem werd geconfronteerd. Een verdere digitalisatie van de rapportage wat via een tablet moest gebeuren. Dat zorgt dat Martine de dagen dat ze werkt met een door de ‘baas’ verstrekte tablet naar Mercator vertrekt om op die manier aan het nieuwe systeem te kunnen deelnemen. Ik denk dat iemand die een beetje goed kan lezen begrijpt wat ik bedoel met: ‘Wanneer je wat wilt moet jij de juiste handvaten aanbieden en niet je ‘personeel’ er mee opzadelen dat ze dat zelf maar moeten regelen Maar uiteindelijk kom je dan dit tegen bij het scrollen: Tenslotte willen wij benadrukken dat in de eerste weken iedereen in zijn/haar eigen tempo zal moeten wennen aan het werken met het mDWF. Niet iedereen zal de app al op zijn of haar telefoon hebben. Niet iedereen heeft een (geschikte) mobiele telefoon. Officieel is het de regel dat de ontvangende vereniging dan verantwoordelijk is om dit te faciliteren. Wij roepen iedereen op om elkaar te helpen, Allemaal in het belang van ons voetbal!Dus je bedenkt wat en degene waar het om gaat mag het lekker uitzoeken.