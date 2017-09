De nieuwsberichten ? Gok eens …..

Veel clubs zijn weer begonnen met de voorbereiding op een nieuw seizoen. Een voorbereiding wat ook een beetje geldt voor mij. En dan bedoel ik niet het wekelijks trainen met SV Bedum ‘All Stars’ maar wel dat de eerste voetbalbijlage weer aanstaande is.Wat Puurvoetbalonline betreft was het een rustige zomer. Er gebeurde niet veel in een zomerstop die half mei begon en tot bijna eind september gaat duren. Want eind september gaan de competities pas van start en worden alle wedstrijden die daarvoor gespeeld door de meeste teams als voorbereiding gezien. De vroege zomerstop zorgde dus voor een rustige zomer wat Puurvoetbalonline betrof en eigenlijk vond ik dat wel prima. Want het werd door een toevallige ontmoeting van Martine een wat andere zomer dan in andere jaren. Een uit de hand gelopen hobby onder de naam ‘Gewoon Martine ‘ werd behoorlijk serieus voortgezet met een eigen shop in het Winkelhuis Leens. Een eigen shop betekent ook dat je af en toe, zo is het concept, fysiek aanwezig wilt zijn. Dat geldt dus ook voor Martine en indirect voor mij. Want een stille hint moet je op de juiste wijze beantwoorden is de mening van iemand die nooit met bloemen huiswaarts zal keren. Zo heb ik dus al een aantal keren Martine in het Winkelhuis mogen assisteren en dat gaf me ook de tijd en ruimte om afstand van Puurvoetbalonline te nemen. Afstand wat goed was om eens te kijken van hoe nu verder met de website. Wilde ik doorgaan op dezelfde voet of wilde ik wat anders. Dezelfde voet betekende dat ik bijvoorbeeld bleef speuren naar clubnieuws terwijl de clubs daar vaak zelf niet mee kwamen. Een andere kant betekende dat ik meer de kant van mijzelf zou opgaan. Mijn interviews en verslagen die ik voor de kranten mag maken plaatsen, het Gerald Graskeepersklassement in stand houden, mijn favoriet team volgen en het kritisch durven benoemen van zaken binnen de voetballerij waar ik mij als persoon, en niet als verslaggever van welke krant dan ook, aan stoor. Want voor alle duidelijkheid, alles op mijn website is op persoonlijke titel en puur als hobbyist en moet en mag niet gekoppeld worden aan mijn activiteiten voor de kranten. Dat was dus de overweging. Of op de oude voet verder of meer afstand nemen en binnen en buiten de website nieuwe dingen te gaan doen. Het werd het laatste omdat ik datgene wil doen wat ik leuk vind. En er is nog een reden om het anders te gaan doen en dat is het 100 jarig jubileum van de voetbalclub Eenrum wat ‘mijn’ club is en ook altijd zal blijven. Een jubileum waar een boek bij hoort en waarvan ik het een eer vind om daar aan mee te mogen werken. Dat zijn allemaal zaken waardoor Puurvoetbalonline echt anders gaat worden en het zomaar eens een aantal weken heel erg rustig op de site kan zijn. Maar wat er ook gebeurt Puurvoetbalonline zal blijven bestaan want dat heb ik een iemand speciaal beloofd. Maar het gaat anders worden dat is een ding wat zeker is. Maar wat ook zeker is dat ik de amateurvoetbalwereld kritisch blijf volgen en de nieuwsberichten?? Gok eens…….